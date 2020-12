Se guardiamo le foto dei red carpet noteremo di sicuro gli orecchini portati da alcune star. Sono spesso scintillanti e vistosi. In alcuni casi le star ne indossano più di uno per ciascun orecchio e la domanda sorge spontanea. Ma quanti buchi devono avere alle orecchie?

La riposta potrà stupirci: in qualche caso non ne hanno proprio nessuno. Alcuni non lo sanno, ma esistono degli orecchini indossabili anche quando non si hanno i buchi. E non stiamo parlando dei gioielli a clip tipici delle nonne. Tutt’altro: sono degli orecchini alla moda e indossabili a tutte le età. Ecco come possiamo indossare gli orecchini anche se non abbiamo i buchi!

Gli ear cuff

Chi ha mai sentito parlare degli ear cuff? Traducibili letteralmente come “fascetta da orecchio”, gli ear cuff sono degli orecchini che possono essere indossati anche da chi non ha i buchi alle orecchie. Sono fatti in modo tale da abbracciare parti dell’orecchio o, in alcuni casi, anche l’interno padiglione auricolare. È possibile sia indossare un singolo ear cuff sia fare delle splendide composizioni. In questo modo si otterrà un vero e proprio gioiello sfoggiabile in diverse occasioni.

Ecco come possiamo indossare gli orecchini anche se non abbiamo i buchi

Se pensiamo che gli ear cuff siano troppo elaborati da portare tutti i giorni, ci stiamo sbagliando. Infatti, ne esistono diversi tipi, dai più semplici a i più sfarzosi. Se vogliamo indossarli per uscire con gli amici o per una cena informale, possiamo scegliere i modelli più semplici. Si tratta di vere e proprie fascette che possono essere colorate, dorate o d’argento. Inoltre, questo tipo di ear cuff è abbinabile con ogni tipo di make-up, dai più basic ai più elaborati.

Oltre a questi, esistono anche degli ear cuff preziosi ed elaborati. Basti pensare a quelli sfoggiati dalle star come Cara Delevingne sui red carpet. In questi casi si tratta di veri e propri gioielli che di solito abbracciano l’intero orecchio. Nel caso di questi modelli più elaborati, spesso si rende necessaria la presenza del classico buco per le orecchie. In questo modo si può fissare l’ear cuff ed evitare che si sposti.