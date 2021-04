Chi ha visitato Livorno almeno una volta nella vita si è innamorato del mare, della costa e del carattere socievole e scanzonato dei livornesi. E forse anche di un piatto tipico della tradizione labronica: la torta di ceci. Oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo proprio di come cucinarla. Ecco come portare Livorno in tavola con questa fantastica ricetta casalinga per la torta di ceci.

Gli ingredienti per la torta di ceci

La torta di ceci originale andrebbe preparata nel forno a legna e in teglie di rame ma possiamo tranquillamente risolvere il problema con il forno di casa e con una teglia antiaderente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Prendiamo 250 g di farina di ceci, 750 g d’acqua, 4 g di sale e dell’olio extravergine d’oliva. Adesso abbiamo tutto l’occorrente per preparare l’impasto.

Ecco come portare Livorno in tavola con questa fantastica ricetta casalinga per la torta di ceci: la preparazione

Iniziamo mettendo la farina di ceci in un contenitore abbastanza grande. Qui aggiungeremo acqua e sale e mescoleremo con una frusta fino ad aver amalgamato bene. Una volta creato un impasto omogeneo e dopo essere stati attenti a togliere la schiuma, copriamo con un piatto e mettiamo a riposare in frigorifero per 4 ore.

Siamo pronti per iniziare a cuocere la torta di ceci. Scaldiamo il forno a 220 gradi o a 200 se ventilato. Prepariamo nel frattempo una teglia antiaderente su cui verseremo uno strato d’olio e l’impasto da distribuire in maniera omogenea.

Con un cucchiaio di legno togliamo l’olio venuto in superficie e inforniamo per circa mezz’ora. Quando la superficie è diventata dorata togliamo dal forno e serviamo con una spruzzata di pepe.

Se vogliamo dare un tocco di classe al piatto possiamo aggiungere, prima di mettere in forno, cipolle, melanzane o zucchine.

Se questo articolo è stato utile consigliamo anche la lettura di “impariamo come cucinare i ricci di mare per creare un primo piatto da sogno”.