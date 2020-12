Ecco come personalizzare e riutilizzare vecchi jeans in modo semplice e creativo 

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il mondo della moda è in continua evoluzione. Anche in questi ultimi mesi in cui l’intero pianeta ha necessariamente dovuto prendere una pausa e fermarsi, la moda ha comunque deciso di andare avanti. Effettivamente indossare un abito in un certo modo non è un’azione fine a se stessa. Al contrario rappresenta un’azione importantissima che svela tanto della nostra persona e del nostro modo di essere. Se è vero che gli stilisti e le case di moda suggeriscono delle idee di stile, sono poi le persone a decidere come interpretarle per poter esprimere al meglio se stessi.

Mai buttare i vestiti

Le diverse mode, e dunque i diversi stili, sono in continua evoluzione. Proprio per questo abiti che fino a qualche mese fa venivano indossati da tutti, ad oggi non vengono più utilizzati. Quante volte ci siamo infatti ritrovati a decidere di sbarazzarci di un pantalone o una camicia che tanto non avremmo più utilizzato? Eppure non ci potrebbe essere errore più grande.

Prima di buttare un capo d’abbigliamento è importante sapere che esistono tantissime alternative e possibilità di riutilizzarlo. È infatti utile conoscere qualche trucco che permette di ridare vita ai vestiti e farli tornare di tendenza. Dando sfogo alla creatività, si potrà trasformare ad esempio un pantalone in procinto di essere buttato, nel nostro vestito preferito. A tal proposito, in questo articolo sveliamo come personalizzare e riutilizzare vecchi jeans in modo semplice e creativo.

Dipingere le tasche

I jeans sono di gran lunga i pantaloni più indossati al mondo. Grazie alla comodità che offrono e alla forma che presentano, sono amati e dunque acquistati da moltissimi. Eppure con il tempo possono rovinarsi. Oppure può succedere che ci stanchiamo del solito paio, considerandolo ormai passato di moda. Con questo semplice trucco però, tutto questo non accadrà più. Ecco infatti come personalizzare e riutilizzare vecchi jeans in modo semplice e creativo.

La prima cosa da fare è procurarsi dello scotch e degli strumenti per pittura acrilica. Una volta dopo aver confinato con lo scotch il perimetro della tasca posteriore dei jeans, si potrà passare a dipingere. Si consiglia innanzitutto di dare una passata di bianco, per impedire al blue di entrare a contatto con gli altri colori. Dopodiché, in seguito ad aver disegnato a matita la figura del dipinto, si potrà effettivamente passare all’utilizzo dei pennelli. In questo modo le tasche rappresenteranno il nostro dipinto preferito, oppure, una frase significativa. In pochi minuti renderemo il jeans vecchio e dimenticato nell’armadio, il nostro preferito. Ecco dunque come personalizzare e riutilizzare vecchi jeans in modo semplice e veloce.