È tempo di diete e di rinunce. L’estate è alle porte e noi abbiamo bisogno di rimetterci in forma e di perdere quei chili che abbiamo accumulato durante l’inverno. Con le palestre chiuse e l’obbligo di stare in casa, siamo diventati pantofolai e ci siamo impigriti.

Ma è arrivata l’ora di approfittare delle belle giornate, per uscire e rimetterci in forma.

L’aiuto viene dalla cucina

Prepariamo un piano di allenamento e non dimentichiamo l’alimentazione con frutta e verdura di stagione.

C’è un piccolo elettrodomestico nella nostra cucina che può aiutarci a perdere peso, senza molta fatica e soprattutto con gusto.

Stiamo parlando dell’estrattore di succo. Elettrodomestico indispensabile per raggiungere il nostro obiettivo, e per chi vuole prendersi cura del proprio corpo tutto l’anno.

Come funziona? Il processo di estrazione avviene a freddo. I movimenti sono lenti, così da evitare il surriscaldamento dei cibi e compromettere i loro nutrienti. La frutta e la verdura vengono inseriti in un’apertura e pressati dalla coclea, un piccolo torchio.

Rispetto alla tradizionale centrifuga, produce meno scarti ed estrae più succo.

Ecco come perdere peso velocemente grazie all’aiuto di questo piccolo elettrodomestico che tutti dovremmo avere in cucina.

Perché gli estratti ci fanno bene

Gli estratti sono delle bevande sane di frutta e di verdura. Possiamo prepararle per colazione o per merenda, evitando di mangiare del cibo spazzatura per placare gli attacchi di fame. Gli estratti, al contrario dei succhi di frutta che acquistiamo al supermercato, non hanno zuccheri aggiunti e conservati.

Sono bevande ricche di vitamine, sali minerali, antiossidanti e depurano l’organismo. Preparate in questo modo, magari con l’aggiunta di un dolcificante naturale, faranno gola anche a chi non ama la frutta e la verdura.

Sbizzarriamoci con gli abbinamenti. Possiamo preparare l’estratto di ananas e finocchio, dal sapore gradevole, aiuta a combattere la cellulite. Ancora, l’estratto di arancia, carota e limone, evita il gonfiore addominale. Estratto di mela, cetriolo e zenzero, favorisce l’eliminazione delle scorie.

