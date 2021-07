Per alcuni perdere peso e sgonfiare l’addome è particolarmente importante d’estate, mostrare un fisico asciutto e sano fa sentire più belli e sicuri di sé. Per questo motivo si ricorre a diete detox o diete che favoriscono la perdita di peso in pochi giorni. Anche le bevande, come i centrifugati, sono consigliati per ottenere il risultato sperato.

In questo articolo indicheremo una dieta detox a base di riso che ha un’azione drenante e purificante. Consigliamo comunque di riferirsi al proprio medico di fiducia prima di iniziare e seguire qualsiasi tipologia di dieta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come perdere peso e sgonfiare l’addome con questa dieta detox

Questa dieta detox prevede il consumo di riso preferibilmente integrale, che però può essere sostituito con orzo, segale, miglio o quinoa. Il riso è un’alimento disintossicante e quello integrale è ricco di fibre e favorisce la digestione. Questa tipologia di dieta prevede che per tre giorni, non oltre, si consumi solo ed esclusivamente il riso a colazione, pranzo e cena. Nello specifico diamo dei consigli da seguire che possono variare secondo il nostro gusto personale.

Colazione

La colazione è importante, questa ci dà la giusta energia per affrontare la giornata. Nella dieta detox il menu dedicato alla colazione prevede una crema di riso dolce. Basterà bollire il riso in acqua abbondante e una volta lesso frullarlo. Quando il composto sarà omogeneo aggiungervi un po’ di miele.

Pranzo

Bollire del riso integrale in acqua abbondante. Quando avrà raggiunto la cottura desiderata spegniamo il fuoco, scoliamo e lasciamo freddare. A questo punto tagliamo a pezzi un frutto, ad esempio il mango o la mela e lo aggiungiamo al riso. Questo darà un sapore unico e dolce al nostro piatto. Infine cospargiamo il tutto con un po’ di olio extravergine d’oliva.

Cena

Si dice che a cena sia giusto mantenersi leggeri per favorire la digestione, nella dieta detox consigliamo di preparare una buona minestra fredda. Scegliamo il riso o la quinoa e prepariamo una minestra con le verdure lesse, possiamo scegliere le carote, le patate o le rape.

Ecco come perdere peso e sgonfiare l’addome con questa dieta detox di tre giorni. Tuttavia bisogna considerare anche le quantità, giacché il riso fornisce molti carboidrati. Inoltre questa dieta è da evitare se si soffre di stitichezza.