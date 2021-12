Le feste devono essere piacevoli e divertenti non solo per noi, ma anche per il nostro migliore amico peloso. Chi vive con un cane, soprattutto se è ancora cucciolo, sa benissimo che possono esserci pericoli in ogni dove. Durante le feste natalizie, in particolar modo, viste le molteplici novità in giro per casa come addobbi o via vai di gente.

Non solo i cuccioli, ma anche i cani più anziani possono essere in pericolo per alcuni aspetti. Ecco come passare un Natale a misura di Fido evitando pericoli che potrebbero rovinare le feste al nostro amico a 4 zampe.

Proteggiamoli dai rumori

Come prima cosa dobbiamo proteggere i nostri cagnoloni, che siano giovani o anziani, dai forti rumori provenienti dai botti o dai fuochi d’artificio. Per quanto a noi possono sembrare magnifici e affascinanti, per il nostro amico Fido purtroppo sono fonte di stress e preoccupazione. Non solo, alcuni cani, soprattutto i più anziani, potrebbero addirittura morire di paura, nel vero senso della parola.

Se non possiamo evitare che i nostri vicini si divertano con botti e petardi allora dobbiamo fare in modo che il nostro amico peloso sia al sicuro. Si consiglia di non lasciarlo solo, accendere la TV ad alto volume per camuffare i rumori, rassicurarlo. Se questo non dovesse bastare, si potrebbe pensare di fare una fasciatura intorno alla testa coprendo le orecchie in modo da attutire i rumori forti.

Alimentazione corretta

Altra cosa su cui porre moltissima attenzione sono i cosiddetti “sgarri alimentari”. Un riguardo che dovremmo avere tutto l’anno, ma in particolar modo durante le feste che le mangiate e gli avanzi di cibo sono all’ordine del giorno. Allungare un pezzetto di panettone o un avanzo di cotechino potrebbe portare conseguenze davvero gravi alla salute del nostro cane. Considerando, inoltre che alcune pietanze possono essere anche letali per lui. Ad esempio, il cioccolato contiene la teobromina che è deleteria per il suo cuore e fegato.

Addobbi e regali

In questo caso i cuccioli, non ancora ben educati, potrebbero trovarsi in pericolo se cominciano a giocare e mordicchiare le nostre decorazioni natalizie. Tenere, quindi, al riparo le prese elettriche delle luci dell’albero ed evitare palline in vetro che, rompendosi, potrebbero ferirlo. Tenere i regali in alto per evitare che ceda alla tentazione di morderli e rovinarli. Evitare di spruzzare la neve finta per decorare casa, perché potrebbe provocare danni respiratori, se ingerita anche in piccole quantità.

Piante di Natale

la Stella di Natale, se mordicchiata, contiene sostanze che possono essere tossiche irritando stomaco e esofago.

Via vai di gente

Covid permettendo, solitamente le feste sono belle anche perché accompagnate dalla presenza di amici e parenti. Alcuni cani, soprattutto quelli poco abituati alla presenza di altre persone, potrebbero però stressarsi e diventare aggressivi. Cercare di monitorare sempre le sue reazioni e nei casi estremi è bene tenerli chiusi in una stanza con alcuni giochi e oggetti a lui familiari.

Un’ultima precisazione doverosa

È bene tenere a mente che un cane è per tutta la vita. Cerchiamo di dissuadere i nostri amici dal regalare cani a Natale. Non sono una merce da regalo, bensì una grossa responsabilità a cui dare sempre amore e attenzioni. Tutti i nostri sforzi e segni di affetto verranno, però, ricompensati dal suo amore incondizionato nei nostri confronti