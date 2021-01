Il beneficio dell’esenzione dal pagamento di bollo si applica alle auto ultratrentennali, com’è noto a tutti, ma soprattutto agli appassionati. A questo punto perché non pensare al “restomod” della vecchia auto di famiglia? Potremmo mettere in strada quella vecchia auto di famiglia, ultratrentennale ed essere incredibilmente alla moda! Ecco come pagare il bollo auto tra 20 e 30 euro e pensare alle auto in maniera diversa.

Il restauro delle auto d’epoca sta tornando in voga: aumentano sempre di più gli appassionati del settore. La platea degli amanti del settore è infatti sempre più ampia e variegata. Non manca tra i più giovani, chi decide di restaurare una vecchia auto e portarla a nuova vita.

Su questi veicoli non grava il tanto antipatico bollo auto, noto anche come tassa di possesso. L’esenzione è automatica, quindi non c’è alcun bisogno di fare istanza o qualche altro adempimento burocratico.

Qualora la nostra datata autovettura sia messa in strada, ovvero posta in circolazione su strade e aree pubbliche, si dovrà pagare una tassa di circolazione. Tale tassa di circolazione sarà dovuta in maniera forfettaria, e ammonta a euro 28,40 per gli autoveicoli e euro 11,36 per i motoveicoli.

Pertanto tale tassa forfettaria, sarà dovuta soltanto se il veicolo viene messo in circolazione, e sarà dovuta per l’intera annualità.

Cos’è il Restomod?

Il Restomod è il restauro di auto storiche, aggiungendo del nuovo. Si possono personalizzare le vecchie auto, riadattarle, aggiornarle e migliorarle in sicurezza.

Il restauro dell’auto d’epoca aggiungendo qualcosa di moderno, consente di mettere in strada le auto in sicurezza e magari eliminare difetti di costruzione.

Si può ricorrere a dei kit già pronti o, se si è capaci, cimentarsi e realizzare da soli il restomod della nostra auto. Ci sono veri e propri garage di professionisti ormai che progettano e creano delle auto che sono pezzi unici. Si può arrivare a creare dei veri e propri gioielli, capaci di dare molta più soddisfazione rispetto al classico acquisto dell’auto nuova.

Auto nuova che, seppur sia l’auto dei nostri sogni, sicuramente non avrà la personalità e il fascino di un’auto d’epoca restaurata da noi stessi. E oltre alla soddisfazione, ci troveremmo a risparmiare quell’antipatica tassa che è il bollo auto. Magari con il risparmio, si può iniziare ad acquistare un piccolo pezzo e dare inizio al restomod della nostra auto in garage.

Ed ecco come pagare il bollo auto tra 20 e 30 euro e pensare alle auto in maniera diversa.

