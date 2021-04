Sono passati più di 400 giorni ormai dal primo lockdown nazionale, a causa della pandemia da Covid 19.

Ed in questo ultimo anno e mezzo, gli italiani si sono improvvisati virologi, pasticcieri e soprattutto pizzaioli.

Sono tanti, infatti, quelli che hanno smesso di comprare le pizze, preferendo farle a casa.

Tutti ricorderemo, ad esempio, gli scaffali di farina e lievito completamente vuoti; e l’impennata di vendite di fornetti, soprattutto quelli capaci di raggiungere alte temperature.

Parallelamente a questo, si sono moltiplicati anche i tutorial, i video e le guide su come preparare delle buone pizze. Infatti, ecco come ottenere un’ottima pizza napoletana fatta in casa, senza commettere errori nell’impasto, scaricando solo quest’applicazione gratuita sul cellulare.

Bisogna fare attenzione a vari fattori

Il segreto per una pizza fatta a regola d’arte, ormai lo sappiamo tutti, è l’impasto. E per farne uno decente, c’è bisogno ovviamente di fare molta pratica all’inizio.

Innanzitutto bisogna trovare il dosaggio degli ingredienti e cercare il giusto equilibrio tra di loro.

E poi occorre fare molta attenzione a tempi e modalità di lievitazione.

È normale che all’inizio ci sia un po’ di confusione, anche perché le variabili sono molte e spesso basta un piccolo errore per ottenere risultati disastrosi. Ci sono diversi fattori cruciali di cui tener conto quando si prepara un buon impasto. Ad esempio, il tipo di farina, il lievito, l’idratazione, la temperatura dell’ambiente e così via.

Tra poco scopriremo un modo per facilitare tutti questi passaggi. Quindi, ecco come ottenere un’ottima pizza napoletana fatta in casa, senza commettere errori nell’impasto, scaricando solo quest’applicazione gratuita sul cellulare

Un’applicazione che permette di non fare più errori

L’applicazione gratuita di cui stiamo parlando e PizzApp+. Questa fantastica app, scaricabile direttamente dal Play Store di Google, può essere la soluzione finale a tutti i nostri problemi.

Infatti, essa è una sorta di calcolatore che ci indica le quantità esatte degli ingredienti da utilizzare per fare una buona pizza. Basterà semplicemente indicare il numero di panetti, la grammatura e la percentuale di idratazione desiderati. Tutto il resto verrà direttamente calcolato dall’applicazione.

Grazie a questa applicazione, non commetteremo più errori da principianti e saremo pronti a sfornare sempre delle buonissime pizze!

