Gli indumenti lavati che esplodono di fragranze sono un’utopia, un sogno che molti cercano di avverare con i metodi più disparati. Mantenere i capi che profumano è un compito arduo, ma non è un traguardo impossibile. Le buone regole per arrivare a risultati soddisfacenti partono dal lavaggio in lavatrice. Infatti questo elettrodomestico svolge un ruolo fondamentale nell’eliminazione di cattivi odori. Tutte le sue componenti devo essere ripulite, come cestelli, vaschette e filtri. Per ottimizzare le lavate, andrebbero anche fatti dei lavaggi a vuoto per igienizzare. Mai fare carichi troppo pieni, soprattutto se ci sono indumenti sporchi, meglio fare un prelavaggio a mano. Stendere i vestiti in un luogo dove saranno presto asciutti, perché l’umidità è nemica del profumo. Ma ripiegare e riporre i capi ancora umidi nei cassettoni o armadi, potrebbero addirittura ammuffire. Ma anche quando si stira possiamo ricorrere a dei trucchetti per donare al bucato profumazioni fresche.

Ecco come ottenere dei capi che profumano sempre di fresco anche dopo la stiratura

Prima della stiratura, quando i nostri capi saranno piegati uno sull’altro, in attesa del ferro da stiro, possiamo già profumarli. Si può usare del semplice origano essiccato e inserito in sacchettini, da sistemare accanto il bucato asciutto. La bustina può anche essere poggiata, tra un maglione e l’altro, servirà a eliminare cattivi odori e umidità. Negli stessi contenitori si potranno usare altri elementi, come bustine di tè, sale e cannella, chicchi di riso inumiditi con gocce di essenza alle rose.

Prima di procedere con il ferro da stiro possiamo usare dell’acqua profumata realizzata in casa. Evitare di versare l’acqua all’interno del ferro, per non rovinarlo. Bisognerà recuperare un contenitore spray, per inserire acqua distillata, un cucchiaino di bicarbonato e 2 gocce di olio essenziale. Spruzzare leggermente sui capi, a una distanza ragionevole, poi procedere con il ferro. Scegliamo delle essenze gradevoli e non troppo forti, il bucato stirato, una volta conservato, manterrà un profumo di fresco e pulito a lungo.

