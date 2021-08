Ogni anno Ferragosto diventa l’evento di metà estate per organizzare il quale tutti investono energie e soldi. Tante sono le idee al di là della classica grigliata. Si può organizzare una gita fuori porta, regalarsi una vacanza che duri tutta la settimana, oppure organizzare un pranzo in casa con gli amici. Anche se molti credono che la pandemia sia finita, non è davvero così. In Italia, infatti, i contagiati sono ancora numerosi, ed è ancora necessario rispettare le norme di sicurezza. Ecco come organizzare la giornata di Ferragosto perfetta in tempi di Covid, senza rischi per nessuno.

Tante idee per una giornata divertente in compagnia

Con la stagione calda, e sperando nel bel tempo, le cose da fare a Ferragosto non mancano. Si può organizzare una giornata al mare, cercando una spiaggia libera dove fare un picnic portandosi un pranzo al sacco. Oppure una gita in montagna, puntando a un rifugio per il pranzo (in tal caso, ricordatevi di prenotare) e a un parco dove riposare. In alternativa, se si ha a disposizione un giardino, si può organizzare una grigliata (anche vegetariana), o organizzarsi con piatti freddi e stuzzichini.

Ecco come organizzare la giornata di Ferragosto perfetta in tempi di Covid

L’importante è come sempre mantenere le distanze di sicurezza. Chi organizza qualcosa in casa, può lasciare su tutti i tavoli dell’igienizzante così che gli ospiti si ricordino di farne uso. Inoltre, bisogna fare particolare attenzione a tenere le mascherine e igienizzarsi le mani prima di cucinare. Se piove e si sta al chiuso, è fondamentale tenere le mascherine tranne che per mangiare.

Sebbene tanti siano già vaccinati, infatti, ci sono delle varianti che minacciano anche la salute soprattutto di chi ha ricevuto solo la prima dose. Inoltre, non bisogna dimenticare che anche chi è vaccinato può ammalarsi. Sicuramente, i sintomi saranno più leggeri, ma può comunque trasmettere il virus a chi magari ancora non è vaccinato. Con le dovute attenzioni, comunque, quest’anno si potrà trascorrere una giornata in compagnia, ridendo e scherzando, ma restando sempre prudenti.