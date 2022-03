Con l’arrivo della primavera siamo già tutti proiettati verso l’estate con belle giornate all’aperto tra aperitivi e mare. Ma bisogna fare i conti con i chili di troppo accumulati durante tutto l’inverno. Le tante cene tra amici e strappi alle regole del buon cibo sano, con la consapevolezza di poter coprire il tutto con un maglione largo.

Purtroppo adesso non resta che darsi da fare limitando i cibi grassi e molto calorici e correndo ai ripari anche con un po’ di attività fisica che aiuta moltissimo.

Ma nessuno dovrà rinunciare all’aperitivo dopo aver scoperto questa ricetta da fare in casa in soli 5 minuti e senza cottura. Non si tratta delle solite tortine fatte con pancarrè o qualche stuzzichino particolare, ma bensì di un semplice involtino fresco, ricco di sapore e soprattutto leggero.

Il giusto compromesso per tornare in forma privilegiando il buon cibo

Questi insoliti involtini, non sono fatti con le zucchine ma con i cetrioli, ripieni di pomodorini e formaggio. Ma si può tranquillamente variare la ricetta ad esempio con pomodori secchi, tonno e olive oppure con mozzarella, prosciutto e melone e così via.

Ingredienti

fettine di cetriolo tagliate con tutta la buccia;

formaggio (pecorino, provolone, ricotta, primo sale);

un filo d’olio extravergine d’oliva;

pomodorini;

basilico;

un pizzico di sale e pepe.

Ecco come non rinunciare all’aperitivo con questa soluzione davvero geniale, leggera e sfiziosa perfetta per mantenere la linea

Procedimento

Prendere un cetriolo fresco con la buccia verde brillante e tagliarlo a fette verticali, lunghe e sottili perfette per poterle maneggiare per arrotolarle. Se è possibile, utilizzare la mandolina per poter affettare velocemente il cetriolo e in modo sottile.

Poi prendere ogni singola fetta di cetriolo ottenuta, arrotolarla su se stessa lasciando un diametro di circa 2 dita per poter farcire e chiudere con uno stuzzicadenti. Quindi prendere il ripieno, in questo caso il pomodoro e il formaggio, tagliare a fettine e a cubetti e farcire l’involtino.

Prendere il basilico, tritarlo finemente e aggiungerlo su ogni involtino insieme ad un filo d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di sale e pepe.

