Oggi in tanti stanno coltivando la passione per i dolci, infatti esistono numerosi articoli su come fare tutti i tipi di dolce che desideriamo.

Questa è una coccola per noi e per le persone che amiamo, fare il dolce ci fa gustare una colazione o una merenda più deliziosa.

In vari articoli, noi di Proiezionidiborsa abbiamo indicato come fare le torte tradizionali ma anche quelle elaborate. Abbiamo indicato come smaltire il cioccolato in eccesso per creare nuovi dolci e abbiamo anche pensato a chi è a dieta.

Capita però che alcuni dolci debbano essere accompagnati da un’altra protagonista indiscussa del mondo dei dolci: la panna. La panna dolce è un ingrediente che è necessario per alcuni dolci come ad esempio i brownies, la torta di mele o ancora il gelato.

Capita però che alcune volte non disponiamo degli strumenti adatti per poter lavorare la panna e montarla al meglio.

Ecco come montare la panna senza frusta o sbattitore per accompagnare dolci deliziosi

Montare la panna con la tradizionale forchetta

Non abbiamo la frusta, non abbiamo lo sbattitore elettrico il primo pensiero è quello di rinunciare alla nostra soffice e amata panna.

Noi della redazione consigliamo comunque un metodo tradizionale che sicuramente risulterà più faticoso ma se applicato con costanza darà i suoi risultati.

Utilizziamo la forchetta per montare la panna ed un recipiente in vetro, ricordiamo che la panna dev’essere fredda e bisogna lavorarla per circa venti minuti.

Sicuramente ad un certo punto il braccio inizierà a far male ed è per questo che consigliamo di muovere solo il polso.

Continuiamo a mantenere dei movimenti circolari e decisi, prestiamo attenzione ai movimenti che facciamo è importante che essi siano sempre gli stessi.

Cosi sicuramente riusciremo ad ottenere la nostra panna montata da servire con il nostro dolce.

Barattolo

Questo è un metodo quasi sconosciuto poiché avendo a disposizione la frusta, la forchetta o lo sbattitore elettrico in pochi ci pensano veramente.

Se non disponiamo di tutti gli strumenti sopracitati possiamo comunque utilizzare un barattolo in vetro per montare la panna.

L’operazione è semplice versiamo la nostra panna nel barattolo scelto e aggiungiamo un po’ di zucchero a velo.

Chiudiamo per bene il barattolo e sbattiamolo per un paio di minuti, noteremo subito che grazie a questo movimento la panna si sarà montata.

Ecco come montare la panna senza frusta o sbattitore per accompagnare dolci deliziosi.