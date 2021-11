L’arrivo dell’inverno ci fa pensare subito al Natale. C’è chi aspetta i primi di dicembre e chi freme dalla voglia di addobbare casa già a novembre. E così, il Mondo si divide in due: chi ha già fatto l’albero quando fa ancora caldo e chi aspetta la Vigilia di Natale.

In mezzo a queste due categorie certamente estreme, c’è qualcun altro che segue la tradizione e decide di appendere le palline l’8 dicembre. La festa dell’Immacolata concezione si identifica come il giorno dell’albero, quando le feste si avvicinano e le luci illuminano ormai tutte le città.

Addobbare il classico alberello è un’attività che sa di casa, di famiglia e del calore di questo meraviglioso periodo dell’anno. È anche un modo per stare tutti insieme e trascorrere un pomeriggio o una mattina con i propri cari. Tuttavia, c’è sempre qualcosa che va storto e non possiamo che riferirci alle luci.

Ecco come mettere perfettamente le luci sull’albero di Natale senza perdere un’intera giornata

Partiamo da un punto fondamentale: le luci vanno messe prima delle palline e non dopo. Soltanto in questo modo potremo dare stabilità all’albero e ai suoi addobbi.

Il secondo suggerimento riguarda il colore. Se abbiamo acquistato un albero vero oppure finto ma del classico colore verde, è preferibile utilizzare luci verdi o rosse. Quelle bianche, infatti, potrebbero stonare su un verde acceso. Se invece decidiamo di usare un albero bianco, dall’effetto innevato, allora proprio il bianco è da prediligere.

Passiamo adesso alla modalità di incastro, per così dire, affinché le nostre luci bianche o colorate siano il più stabili possibili e il più luminose possibile.

Dal basso verso l’alto

Qualcuno sostiene che sia necessario partire dall’alto e scendere verso la base. Noi della Redazione, invece, crediamo che partire dal basso sia la soluzione migliore per evitare di perdere tempo inutilmente.

Dopo aver capito da dove cominciare, avvolgiamo le luci intorno a ciascun albero, dalla parte più esterna a quella più interna. Proseguiamo di ramo in ramo e saliamo fino in cima.

Attenzione ad un dettaglio fondamentale, ovvero mettere le luci in tutto l’albero, anche nella parte più nascosta. Soltanto in questo modo potremo garantire una luminosità a 360 gradi e un risultato strepitoso. Inoltre, è opportuno spegnerle durante la notte, in modo da non consumare troppa energia e da evitare possibili cortocircuiti.

Ecco come mettere perfettamente le luci sull’albero di Natale senza perdere un’intera giornata, basta seguire poche regole ma fondamentali per un albero luminoso e bellissimo.