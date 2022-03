È il nuovo trend del momento e sicuramente l’abbiamo visto un po’ ovunque. Non più una parete a contrasto, ma proprio la carta da parati a dare enfasi alla casa. Sui cataloghi di arredamento, sui social, ma anche a casa dei VIP più famosi.

Ormai se non si ha almeno una stanza con una parete con la carta da parati non si è alla moda. Le fantasie poi sono le più diverse, da quelle floreali, forme geometriche fino a oggetti astratti. Non c’è limite alla fantasia, l’importante è che si inglobi bene con l’arredamento.

Anche per questo motivo abbiamo visto carte da parati anche nel bagno di casa. Incredibile ma vero, grazie all’evoluzione in campo di materiali è davvero possibile trovarne di impermeabili. Insomma non abbiamo proprio scuse, se vogliamo essere alla moda, bisogna rifare almeno una stanza.

Ecco come mettere la carta da parati ormai di tendenza da soli con questi pratici trucchetti che ci faranno risparmiare

Ma come fare se non vogliamo chiamare il tappezziere e spendere un bel po’ di soldi per uno sfizio? Magari tra qualche anno ci stuferemo e vorremo ritornare alla più classica delle pareti. In realtà se si ha un po’ di dimestichezza con il lavoro manuale non è così complicato. Ecco che vedremo quali sono i passaggi fondamentali da non dimenticare per una posa perfetta che sembrerà professionale.

Scegliamo una carta da parati moderna

Non riguardo alla fantasia, ma piuttosto alla composizione dei materiali. Meglio quelle composte dal retro in tessuto e l’esterno in vinile, perfetta per facilitare la posa. Infatti in questo modo si potrà mettere la colla direttamente sulla parete.

Controlliamo bene che la parete su cui vogliamo applicare la carta da parati non abbia infiltrazioni. Per evitare l’umidità possiamo installare del polistirolo e ricoprirlo con un pannello. In questo modo risolveremo il problema della muffa e ricopriremo la parete in modo che non si veda.

Prima della posa bisogna stuccare tutte le crepe perché la parete deve essere liscia. Solo così il risultato sarà davvero impeccabile anche se lo facciamo da soli. A seconda del tipo di carta si applicherà la colla sulla parete oppure sarà già sul retro del foglio.

La posa va fatta dall’alto verso il basso, sempre. Non solo, anche dal centro verso l’esterno perché in caso di bolle d’aria si rimuoveranno facilmente.

Attenzione alla giunzione dei fogli

È una delle parti che richiedono più precisione, lo stesso se ci si trova a ricoprire prese o cassette elettriche. Togliamo la parte in plastica, posiamo la carta da parati e poi ritagliamo.

Quindi, ecco come mettere la carta da parati senza dover spendere soldi per l’applicazione professionale. Se la parete da ricoprire è alta e difficile da raggiungere potrebbe servire una mano esperta. In base alla tipologia di carta da parati il costo potrebbe salire, ma il risultato sarà più preciso. Soprattutto se stiamo posando la carta da parati waterproof in bagno.

