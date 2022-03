Tra gli animali domestici maggiormente diffusi nelle nostre case, il gatto potrebbe ricoprire una posizione di spicco. Molti di noi convivono in casa con un meraviglioso gatto che, nel corso del tempo, diventa sempre più parte della famiglia. Condividere gli spazi con il nostro micio significa creare un ambiente che sia il più possibile comodo, confortevole e soprattutto sicuro. Infatti, la natura curiosa del gatto potrebbe spingerlo ad esplorare ogni angolo della casa, spesso creando anche dei disastri, giocando con le tende o i soprammobili. Pertanto, oltre a far attenzione ad alcune piante d’arredo che potrebbero essere nocive in caso d’ingerimento, dovremmo mettere in sicurezza gli spazi esterni. Infatti, se conviviamo con il gatto in appartamento, dovremmo cercare di prevedere in anticipo eventuali situazioni di pericolo. Balconi e terrazze potrebbero rappresentare una minaccia nascosta da non sottovalutare.

I pericoli sono dietro l’angolo

Se il nostro gatto gironzola per la casa, un balcone lasciato sbadatamente aperto potrebbe rappresentare un serio problema.

Immaginiamo una situazione tipo.

Il nostro micio si muove libero per l’appartamento, dalla cucina alla camera da letto, dal salone al balcone. In questo caso, uscendo all’esterno, potrebbe essere attratto da differenti fattori: odori, il cinguettio di un uccello o una mosca che ronza su una pianta. Tutte queste situazioni, potrebbero causare al gatto movimenti improvvisi e pericolosi. Inoltre, potrebbe anche sporgersi sulla ringhiera del balcone, scivolare e cadere rovinosamente in strada. Oppure potrebbe saltar giù volontariamente e finire su strade trafficate con il rischio di mettere in pericolo la sua salute. Pertanto, meglio trovare delle soluzioni per mettere in sicurezza terrazze e balconi, evitando rischi e concedendo al nostro gatto maggiore libertà di movimento.

Ecco come mettere in sicurezza terrazze e balconi per gatti in poco tempo e senza spendere troppi soldi

Andiamo, dunque, a vedere qualche soluzione a basso costo e di facile applicazione per mettere in sicurezza gli spazi esterni. Ovviamente, non dovremo garantire la soluzione solo dal punto di vista strutturale, bensì dovremo utilizzare rimedi che non siano nocivi. In tal senso, meglio evitare di chiudere balconi e terrazze con piante che potrebbero essere tossiche.

Per mettere in sicurezza balconi e terrazze, potremmo applicare alle griglie della ringhiera una rete o un telo in nylon con dei pannelli di policarbonato. Applicheremo la rete lungo l’intera superficie della ringhiera, fissandola ai lati e alla base con delle fascette in plastica robuste. In seguito potremmo poi applicare un pannello di policarbonato sulla balaustra, di modo che l’altezza del pannello aumenti l’altezza del parapetto. Potremmo fissare il pannello con dello spago o con del fil di ferro.

Soluzione alternativa

Potremmo anche ricorrere al PVC trasparente. In questo caso, ci basterà applicare il PVC lungo il balcone partendo da terra e mantenendo un’altezza di circa 20 cm oltre la balaustra. Potremmo fissare il PVC ai lati con delle fascette in plastica o del fil di ferro forandolo con delle forbici. Dunque, ecco come mettere in sicurezza terrazze e balconi ed evitare eventuali pericoli al nostro gatto.

