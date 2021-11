Le piccole pepite rosse che per tutto l’autunno e l’inverno vedremo sulle nostre tavole, al supermercato o all’ortofrutta, sono i ravanelli.

La loro forma perfettamente tondeggiante si completa con dei ciuffi verdi sulla sommità, che sembrano quasi spinaci, e una radice in basso.

Per mangiarli, basta semplicemente eliminare queste due estremità e sciacquarli sotto l’acqua corrente. Attenzione, però, a fare grandi morsi, perché il loro sapore può essere davvero piccante come quello del peperoncino. Proprio questo gusto assolutamente particolare li rende unici in cucina e apprezzati dai migliori chef.

Anche noi, però, senza la bravura dei cuochi, potremmo utilizzarli facilmente.

Se fossimo a caccia di una ricetta semplice ma originale, ci troveremmo proprio nel posto giusto. Infatti, in questo articolo scopriremo come mangiare i ravanelli in quest’insalata perfetta come piatto unico e con un abbinamento inaspettato ma vincente. Scopriamo insieme come prepararlo.

Perché mangiare i ravanelli

Dal punto di vista dei benefici per noi essere umani, queste radici, probabilmente originarie delle Cina, sarebbero messe proprio bene.

Le indicazioni che ci fornisce Humanitas li vede ricchi di vitamina C, che aiuta il sistema immunitario e agisce come antiossidante. Inoltre, avrebbero un’azione detossificante e la presenza del potassio aiuterebbe a proteggere la salute cardiovascolare. Quindi, sono piccolini, hanno un gusto decisamente particolare, ma sarebbero un concentrato di benefici.

Ecco come mangiare i ravanelli in quest’insalata perfetta come piatto unico e con un abbinamento inaspettato ma vincente

Adesso, possiamo passare alla ricetta.

I ravanelli saranno i protagonisti di una strepitosa insalatona che sarebbe proprio perfetta come piatto unico perché riempitiva.

Questi abbracceranno un altro ingrediente creando un accostamento che forse non ci aspettiamo ma davvero buono e goloso.

Ingredienti

Per un piatto di insalata:

due pugni di gamberi sgusciati del tipo Mazzancolle;

un ravanello o due se piccolini;

una zucchina genovese;

sale;

pepe;

olio d’oliva (che dovremmo conservare seguendo questi semplici trucchetti per evitare un’ossidazione precoce;

limone;

prezzemolo fresco;

rucola.

Procedimento

Iniziamo facendo lessare per circa 5 minuti i gamberi sgusciati in acqua bollente.

Nel frattempo prepariamo una semplice citronette in questo modo:

laviamo il prezzemolo, priviamolo dei gambi e tritiamolo finemente; spremiamo e filtriamo il succo di un limone intero; versiamo in una ciotola questo succo, due cucchiai di olio d’oliva, il prezzemolo, un pizzico di sale e il pepe; mescoliamo per bene con una frusta a mano.

Ora, possiamo occuparci delle verdure.

Per prima cosa puliamole, laviamole ma non sbucciamole. Poi, utilizzando una mandolina, tagliamo a fettine sottilissime sia il ravanello che la zucchina.

A questo punto, in una ciotola versiamo i gamberi, le verdure tagliate e la citronette e mescoliamo.

Composizione

Infine, rivestiamo un piatto abbastanza capiente con le foglioline di rucola e versiamo sopra l’intero contenuto della ciotola con gamberi e verdure condite.

Possiamo anche aggiungere un altro pizzico di sale e un ultimo filo d’olio.

