Sono tanti gli inquilini indesiderati che possono attaccare la casa. A partire dai topi, la lista si allunga grazie a blatte, formiche, mosche, pulci, cimici dei letti e tarme. E di queste ultime ci accorgiamo proprio in questo periodo. Infatti, facendo il cambio di stagione potremmo incontrare questi insetti coleotteri. La ragione è dovuta al fatto che i tarli femmina e le loro larve si nutrono principalmente di legno e tessuti. E armadi e cassettoni dove teniamo i vestiti sono spesso fatti di questo materiale.

Per accorgersi della loro antipatica presenza nel legno basta osservare a occhio nudo. Infatti, creano dei tunnel e piccoli buchi nei quali vivono e si nutrono. Le tarme, invece, sono delle farfalline e solitamente amano mangiare il cotone, la seta e il lino. Anche in questo caso i vestiti presentano piccoli buchi. Entrambi sono pessimi amici, poiché rovinano irreparabilmente mobili, oggetti e capi d’abbigliamento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I prodotti chimici in commercio potrebbero essere una soluzione. Ma non c’è nulla di meglio che alcuni prodotti che la natura stessa ci ha fornito. Ed ecco come liberarsi velocemente dalle tarme a costo zero con questi 2 semplicissimi metodi. Scopriamo quali sono e perché consentono di allontanare le tarme senza effetti collaterali.

Ecco come liberarsi velocemente dalle tarme a costo zero con questi 2 semplicissimi metodi

Uno dei rimedi della nonna più utilizzati in passato contro tarme e tarli era la naftalina. Si metteva nei vestiti sotto forma di piccole palline o pasticche. Oggi, però, sappiamo che se ingerita o inalata, questa può essere assai tossica e addirittura letale. Anche la canfora è potenzialmente tossica dopo un lungo contatto. Ecco perché esistono dei rimedi altrettanto efficaci ma più sicuri per la salute.

Uno di questi è l’eucalipto. Ne basta l’essenza diluita con poca acqua e passata su tutte le superfici dell’armadio. Le tarme odiano questo odore, così come i tarli. L’importante è non tralasciare nessun angolo e passare la soluzione ovunque. In questo modo si diminuisce notevolmente la possibilità che restino insetti nascosti. Se vogliamo un rimedio da utilizzare subito dopo questo trattamento bisogna procurarsi delle spezie. Per la precisione servono bastoncini di cannella e chiodi di garofano.

A queste bisogna aggiungere un po’ di buccia di cedro essiccata. Questa contiene cedrina, un’essenza poco amata da questi insetti. In un sacchettino creiamo un pot-pourri che profumerà l’armadio e allontanerà gli indesiderati. In alternativa si possono inserire nelle tasche delle giacche per custodirle nel cambio di stagione.