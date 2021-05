Lo stress è forse il peggior nemico della salute: non solo ci fa vivere momenti lunghissimi, dolorosi e complicati. Lo stress è anche uno dei fattori di rischio per quasi tutte le malattie. Infatti, si sa che il fumo può danneggiare i polmoni, il cibo grasso il cuore, ma lo stress può causare problemi ad ogni parte del corpo.

Infatti, anche i capelli possono risentire di situazioni particolarmente stressanti e per questo può insorgere l’alopecia da stress.

L’alopecia da stress

L’alopecia è una malattia che causa la perdita di capelli e peli a chiazze di dimensioni variabili, fino alla calvizie. Il nome deriva dal greco alōpex, che significa volpe: infatti, anche la volpe tende a perdere il pelo a chiazze.

In generale, l’alopecia può avere molte cause di tipo ormonale e genetico. Ma anche se questi fattori predispongono all’insorgere dell’alopecia, il fatto che si manifesti o meno dipende da qualcos’altro: lo stress.

Infatti, in situazioni stressanti le persone che per genetica o cause ormonali sono predisposte, inizieranno a perdere i capelli o la barba a chiazze. Le cause esatte per cui quando si è sotto stress i capelli possano cadere a chiazze sono ancora incerte. Tuttavia, si sa che lo stress induce il cervello a liberare dei neuropeptidi, sostanze che aumentano la caduta dei capelli.

Ecco come liberarsi di questo fastidioso problema causato dallo stress che è molto comune ma che in pochi sanno come trattare

Solitamente, l’alopecia da stress non è permanente, ma scompare lentamente quando la fonte dello stress se ne va. Quindi, se ad esempio lo stress era causato dagli esami all’università, alla fine della sessione esami calando lo stress calerà anche la perdita di capelli.

A volte però, non si vuole aspettare la fine di un periodo difficile, ma si desidera correre ai ripari per riavere una bella chioma folta. Anche se la cura migliore per l’alopecia da stress è eliminare lo stress, esistono integratori specifici che possono aiutare.

Inoltre, per prevenire e curare l’alopecia è necessario intervenire in due ambiti: dieta e abitudini. Per quanto riguarda la dieta, gli alimenti ricchi di taurina, come il pollo, i molluschi e il manzo, aiutano a proteggere il bulbo pilifero. Inoltre, si consiglia di integrare quotidianamente alimenti ricchi di polifenoli come frutta, verdura, tè verde ed olio extravergine d’oliva. Sono invece da evitare salumi, zuccheri, farine raffinate e liquori.

Infine, le abitudini: il modo migliore per prevenire l’alopecia è riuscire ad eliminare o ad affrontare lo stress in modo sano.

Sarà seguendo questi consigli che ci si libererà di questo fastidioso problema causato dallo stress che è molto comune ma che in pochi sanno come trattare.

Un ultimo consiglio? Iniziare a correre, o a fare yoga, o una qualunque attività che rilassi corpo e mente.