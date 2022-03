Stress e preoccupazioni rendono le spalle ed il collo doloranti. A cascata tutta la zona si contrae e diventa sempre più dolente. Ebbene, sono stati fatti grossi progressi nel campo del fitness, che hanno permesso la realizzazione di uno strumento alla portata di tutti. È un piccolo attrezzo che lavora in profondità, sciogliendo i punti trigger, quelli che sono sempre i più dolorosi.

Come è fatto

Dunque, ecco come liberarci dei dolori e delle tensioni alla colonna vertebrale grazie allo spinefitter. Uno strumento flessibile composto da 28 palline posizionate su due file parallele collegate. È in schiuma di poliuretano, un materiale leggero e resistente. Lo spinefitter infatti pesa meno di 1 kilo, pur essendo, quando aperto, lungo 84 centimetri per un’altezza di 60 centimetri. Essendo flessibile è facile da trasportare. Di solito viene venduto con una cinghia per poterlo facilmente mettere a tracollo. È nato come strumento per i fisioterapisti, ma essendo facilissimo da adoperare è entrato nelle case di tutti coloro che volevano liberarsi di dolori e tensioni del collo e delle spalle. Le sue palline fisse, elastiche e gommose creano spazio nella colonna. La sensazione di rilassamento è pressoché immediata. Vediamo dunque come utilizzarlo.

Ecco come liberarci dei dolori e delle tensioni di schiena e collo con questo attrezzo piccolo e versatile che sta spopolando

L’uso è assolutamente intuitivo. Stendiamo in terra lo spinefitter ben allineato. Distendiamoci sopra appoggiando la nuca e l’osso sacro sulle palline. Rilassiamo le spalle. Tiriamo leggermente in dentro la pancia contraendo gli addominali senza inarcare la schiena. Quindi respiriamo normalmente e profondamente. La cosa migliore sarebbe inspirare con il naso ed espirare con la bocca. Una volta sciolte le tensioni superficiali, possiamo agire su quelle profonde del collo e delle spalle con dei semplicissimi movimenti. Solleviamo il capo, avvicinando il mento allo sterno. Poi facciamo una leggera torsione prima da una parte poi dall’altra. L’ideale sarebbe farne 8 a destra ed altrettante a sinistra.

Un ultimo esercizio per rilassare tutto il corpo, la zona del core e migliorare l’equilibrio e la postura, consiste in una semplicissima camminata a piedi scalzi lungo tutto lo spinefitter.

Secondo Marta Belleso, l’unica personal trainer di spinefitter in Italia, basterebbero fra i 5 ed i 20 minuti al giorno, a seconda delle esigenze, per avere dei miglioramenti evidenti.

Il costo medio di questi attrezzo piccolo e versatile è di circa 129 euro.

