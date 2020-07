Ecco come levare le macchie d’erba dai vestiti. Il trucco è facilissimo. Come eliminare le macchie di erba dagli indumenti? Può capitare durante una gita fuori porta o semplicemente giocando o lavorando in giardino di sporcare di erba i nostri abiti, sappiamo bene che non è una macchia facile da mandare via.

Ecco come levare le macchie d’erba dai vestiti. Il trucco è facilissimo

L’erba sui vestiti può essere un vero drama, ma non disperiamoci subito. Perché esiste una soluzione. Abbiamo provato di tutto, ma la macchia d’erba è veramente una delle più complesse da levare. A volte infatti ci costringe anche a buttare il capo, e magari era uno dei nostri preferiti.

Ecco cosa fare e cosa usare

Per levare una macchia di erba dai nostri vestiti le sostanze che ci servono sono: latte, limone, acqua, aceto, ammoniaca e alcool. Ognuna di queste però avrà un utilizzo particolare. Quindi state molto attenti ai prossimi procedimenti.

Se dobbiamo trattare un capo in lino o cotone possiamo procedere in questo modo. Mettiamo a mollo in acqua molto calda, risciacquandolo, se la macchia non viene via immergiamo e strofiniamo la parte con latte freddo. Se la macchia di erba invece è secca e vecchia dobbiamo sfregare con succo di limone e risciacquare con acqua tiepida.

Macchia d’erba sul capo di lana

Se la macchia si trova su un capo di lana strofiniamolo con una soluzione di acqua tiepida, alcool e ammoniaca, in rapporto sono 3 parti di acqua, 2 di alcool e 1 di ammoniaca. Completiamo l’operazione risciacquando alla fine con acqua e aceto. Prima di arrendersi nel caso la macchia non voglia sapere di venire via, possiamo provare a versare sulla macchia succo di limone lasciandolo agire per un paio di minuti, dopo provvederemo a trattare la parte con acqua e aceto strofinando delicatamente il tessuto. Procediamo poi risciacquandolo con acqua tiepida.