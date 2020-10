Vi state domandando se sia possibile recuperare e vedere il testo che nella chat di WhatsApp ora riporta la dicitura “questo messaggio è stato eliminato”. Ebbene, esistono diversi sistemi che vi consentono di riappropriarvi delle informazioni smarrite. Seguendo alcune semplici indicazioni, i Tecnici di ProiezionidiBorsa vi illustrano alcune procedure. Ecco come leggere i messaggi eliminati su WhatsApp.

Cosa fare quando si elimina un messaggio importante?

Avete inavvertitamente cancellato un messaggio importante di un amico o del vostro capo. Ora non sapete come fare per recuperare le informazioni. Fortunatamente, esistono delle soluzioni che probabilmente non conoscevate relative al ripristino della finestra dei messaggi che avevate cancellato.

Una prima soluzione che vogliamo mostrarvi non richiede l’uso di App specifiche ed è quella che si basa sul sistema di backup del telefono. Che significa? In pratica, quello che si definisce backup delle informazioni altro non è che la duplicazione di dati in una cartella. Anche la più utilizzata App di messaggistica attuale presenta questa funzione che è possibile sfruttare per il recupero dei dati. Ecco come leggere i messaggi eliminati su WhatsApp. Per recuperare le informazioni è possibile effettuare un backup relativo alla data in cui avete inviato o ricevuto i messaggi. Attenzione però, eseguendo questo backup tutte le informazioni successive a tale data, saranno eliminate e diventeranno irrecuperabili.

Ciò detto, verificate che l’ultimo backup che avete eseguito per la vostra App sia antecedente la data di vostro interesse, ossia quella dei messaggi eliminati. Se l’operazione è possibile, allora potete procedere al recupero. In che modo?

Ecco come leggere i messaggi eliminati su WhatsApp

Per prima cosa eliminate WhatsApp dal vostro smartphone attraverso al disinstallazione. Successivamente, reinstallate l’applicazione e procedete con la nuova procedura di configurazione accettando il ripristino delle chat. In questo modo, se le date dei backup includevano anche quella di interesse dei messaggi cancellati, allora sarà possibile recuperarli. Una valida e semplice alternativa a questa procedura potrebbe richiedere l’installazione di specifiche App che consentono il salvataggio automatico dei dati di chat. In tale maniera, sarete sempre al sicuro da eventuali perdite involontarie di messaggi importanti.

