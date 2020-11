Stanchi di portare la macchina all’autolavaggio? Ecco come lavare l’auto comodamente dal divano di casa. Quello che un tempo sembrava irrealtà, oggi invece diventa realtà. Infatti non serve più portare la propria auto all’autolavaggio per averla splendida e pulita, ma basterà solo e un semplice clic. Sul web se ne vedono veramente di tutti i tipi, ma se si cerca bene esistono veramente tantissimi servizi super utili. Tempo fa non esistevano i car sharing, eppure oggi non si può vivere senza. Poi sono arrivati i bike sharing e da poco anche i monopattini. Durante gli ultimi anni sono veramente esplose le app di prodotto-servizio.

E chi ovviamente arriva per primo avrà il successo. Per lavare la proprio auto esistono vari modi. O si porta dal benzinaio, dove qualcuno la lava per noi, oppure la macchina va lavati da soli. Magari in giardino oppure in degli spazi creati ad hoc. Be’, esiste anche un modo per lavare la macchina senza fare assolutamente nulla.

Ecco come lavare l’auto comodamente dal divano di casa

Esistono infatti delle app, che si possono scaricare su smartphone e iPhone, che offrono proprio questo servizio. Ovvero lavano la macchina al posto tuo. Sulla app basterà indicare giorno, ora, e luogo, e delle persone esperte si recheranno vicino al veicolo in strada per lavarlo al posto tuo. In questo modo si avrà molto più tempo a disposizione da dedicare a se stessi, oppure alla famiglia. E soprattutto si avrà la propria auto pulita in un battere di ciglia. Magari bisogna partire per un viaggio e si vuole la macchina pulita, ma non si ha tempo di lavarla. Questi esperti lo fanno al posto tuo. Oppure è possibile andare a lavoro in macchina, richiedere la pulizia mentre si è in ufficio, e all’uscita l’auto sarà pulita e brillante. Ecco quindi che lavare la macchina non è più un peso e lo si può fare comodamente dal divano di casa.

Approfondimento

Lavare i cerchioni dell’auto con questo prodotto sarà un gioco da ragazzi.