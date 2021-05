Prima o poi tutti ci siamo chiesti che fine avessero fatto le antiche botteghe di paese, quelle gestite da sapienti artigiani che con le loro mani hanno creato i prodotti che hanno reso famoso il bel paese in tutto il mondo. Creazioni che racchiudevano gusto, estro e storia. L’artigiano è scomparso dalle viuzze e vicoli per approdare su internet! Ebbene sì, Instagram, Facebook, Etsy ecc. tutte le maggiori piattaforme social sono piene di creativi, oggi si chiamano così, che utilizzano il mezzo come moderna vetrina per i loro articoli. Un vero e proprio mondo si apre all’utente in cerca di regali originali, slegati dalla produzione di massa e dall’omologazione. Ecco come l’artigianato si fa on line e perché le botteghe di paese le troviamo su internet.

Quali sono i prodotti artigianali che puoi trovare on line?

Ceramiche fatte a mano, abiti sartoriali, borse di lusso, bijoux, cuscini e persino mobili vintage restaurati e decorati. Tutto ma proprio tutto rigorosamente hand made. Ecco che il made in Italy si riaffaccia sul mercato del terzo millennio, basta saperlo cercare. Proviamo a scoprire chi fa l’artigiano oggi.

Contrariamente agli anni ’60, gli anni d’oro del boom economico, oggi chi crea è donna

Infatti, si tratta proprio di donne che vogliono reinventarsi, magari perché hanno dovuto rinunciare al lavoro per dedicarsi alla famiglia oppure perché non vi hanno mai avuto accesso. Oppure si tratta di donne che scelgono di cambiare ad un certo punto della loro carriera. Sono prese di coscienza che portano al desiderio di una vita più sostenibile, che prevedono di avere più tempo per sé e per la famiglia. Ecco il fiorire sui social di bellissime realtà di artigiane che lavorando sodo e seguendo corsi di marketing, promuovono al meglio i loro prodotti comunicando efficacemente su questo mezzo tanto diverso dalla bottega tradizionale. Oggi quindi si può pensare di fare shopping on line sostenibile e nello stesso tempo supportare il ruolo della donna nel mondo del lavoro.

Ecco come l’artigianato si fa on line e perché le botteghe di paese le troviamo su internet