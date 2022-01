La stagione invernale riporta in auge una vecchia discussione tra gli amanti del nero e chi proprio non lo può sopportare.

Un colore, spesso ritenuto un non colore, associato al lutto e alla morte ma molto utilizzato e apprezzato nel Mondo della moda. Infatti si accosta bene anche a sentimenti di sicurezza e autorevolezza.

Inserire almeno un pezzo nero nell’outfit di ogni giorno ha una differente accezione a seconda della persona.

Per molti è una sorta di comfort zone, per altri un modo per rendere più sottile la figura, per altri ancora semplicemente amore.

Il nero è elegante e sofisticato e tutti dovrebbero averlo nell’armadio anche se non completamente convinti.

Nonostante la maggior parte delle persone sostenga di amare questo colore sono poche quelle che lo sanno portare con nonchalance.

Infatti anche se potrebbe sembrare semplice da indossare non è affatto così, è un attimo passare dallo stile al banale.

Ecco come indossare il nero in inverno anche abbinato ad altri colori per apparire eleganti e autorevoli senza errori

Non molti sanno che esistono parecchie tonalità di nero, meglio fare attenzione prima di abbinarle in maniera sbagliata.

Inoltre, il nero più di altri colori è soggetto a sbiadire lavaggio dopo lavaggio. Una volta persa parte del colore se ne andrà anche il suo fascino e il rischio sarà quello di apparire meno curati.

Quando si notano parti sbiadite su maglioni, pantaloni, cappotti o jeans sarà necessario accantonare il capo.

Se proprio si tratta del pezzo preferito si potrà scegliere di riciclarlo per stare in casa. Per i jeans sarà sufficiente seguire qualche consiglio di lavaggio per riuscire a sfruttarli il più a lungo possibile.

Come indossarlo

Per indossare un look total black si potrà provare a giocare con tessuti diversi. Un paio di jeans neri abbinati ad un maglione in lana o un paio di pantaloni in pelle riusciranno a dare movimento allo stile.

Il nero, poi, potrà essere spezzato utilizzando accessori come borse o sciarpe. Abbinare una borsa colorata ad un look completamente nero sarà una mossa vincente per rendere più personale il tutto.

Si sconsiglia da tempo, però, di abbinare scarpe e borsa. Quindi sì alla borsa o alle scarpe colorate per spezzare il nero ma no ai coordinati.

Per tutti coloro che si avvicinano al nero per la prima volta si consiglia di abbinarlo a colori come il grigio o il bianco. In alternativa anche colori accesi o l’animaler saranno perfetti insieme al nero.

Ultimo consiglio riguarderà il capospalla da indossare, non sempre infatti si è dell’umore adatto per uscire di casa nero su nero.

Nei casi in cui si volesse cambiare ottimi gli abbinamenti con il rosso, il rosa ma anche con il marrone o il cammello. Ecco, quindi, come indossare il nero in inverno anche abbinato ad altri colori per apparire eleganti e autorevoli senza errori.