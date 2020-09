Il lockdown ci ha stimolati a imparare cose nuove e coltivare nuovi hobby. Così c’è chi si è messo a fare a maglia e chi a fare il pane in casa. Molti hanno inoltre rispolverato un vecchio sogno nel cassetto: quello di imparare una nuova lingua. Grazie a diverse risorse e programmi online, ora questo è possibile anche senza iscriversi a una scuola o viaggiare all’estero. Ecco come imparare una nuova lingua da casa grazie a internet.

Utilizzare le app

Imparare una nuova lingua da casa non significa necessariamente farlo da computer. Oggi infatti è possibile portare i migliori corsi di lingua direttamente in tasca. Esistono infatti molte app dedicate all’apprendimento di nuove lingue. La più celebre è sicuramente Duolingo. Su Duolingo si possono imparare lingue da tutto il mondo e perfino lingue inventate come l’alto valiriano di Game of Thrones. Le lezioni sono sotto forma di esercizi di ascolto, frasi da completare e domande a risposta multipla. Duolingo è anche interattivo.

Permette infatti di seguire gli sviluppi dei tuoi amici e di partecipare a sfide con gli altri utenti. Altra app famosa e gratuita è Memrise. Funzionando in modo simile a Duolingo, Memerise divide le lezioni per blocchi tematici e accompagna chi vuole imparare passo a passo. Su Babbel è possibile invece imparare ben 14 lingue ma l’app è a pagamento. Babbel permette inoltre di impostare promemoria per lo studio.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ecco come imparare una nuova lingua da casa grazie a internet

Non ci sono però solo app. Si può imparare da casa anche col supporto di insegnati in remoto. Sono infatti molte le piattaforme online che offrono lezioni con insegnanti qualificati da tutto il mondo. Una di queste è italki. Questo sito non solo permette di seguire lezioni di lingua ma permette agli esperti di diventare anche insegnati. In alternativa è possibile fare invece affidamento ai tanti siti che mettono in comunicazione professionisti e insegnanti per lezioni e ripetizioni.

Grazie alla tecnologia è quindi possibile organizzare lezioni su Skype, Zoom o Duo. Ma non solo. Internet rende possibile accedere a corsi video anche non in tempo reale. Sono infatti molti gli esperti che pubblicano su YouTube corsi di lingua e lezioni di alta qualità. Per trovarli basta una semplice ricerca sui motori di ricerca o sui siti specifici.