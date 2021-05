Il periodo che stiamo attraversando non è dei migliori. Le abitudini di vita sono cambiate radicalmente. Gli svaghi ordinari che riuscivano ad alleviare lo stress quotidiano sono soggetti a restrizioni molto forti. Nonostante le graduali riaperture, ci sono ancora gli strascichi di una pandemia devastante che non dà segni di cedimento.

Ma non si tratta solo del Covid 19. Il malessere e il disagio sono, purtroppo, molto diffusi. Ognuno si trova spiazzato e giù di corda talvolta.

Ecco come il teatro può diventare una vera e propria occasione di trasformazione e miglioramento soprattutto durante i momenti difficili e stressanti.

Teatro e arte

Da che mondo è mondo, l’uomo ha sempre cercato di accostarsi all’arte. Musica, pittura, scultura. Il suo animo più apollineo cerca di andare oltre i bisogni fisiologici e terreni. Si prova ad avere un legame quasi mistico con il divino.

Tra questi tentativi maestosi di pittori, scultori e musicisti, spicca l’arte teatrale. Essa conserva le caratteristiche appena viste, ma ha un fine più concreto. Aiuta le persone a mettere in scena passioni, vissuti, umori. Il tutto si conclude con una purificazione generale. Si fa riferimento, in particolar modo, alla tragedia greca. Ma non solo.

Ecco come il teatro può diventare una vera e propria occasione di trasformazione e miglioramento soprattutto durante i momenti difficili e stressanti.

Tra svago e terapia

Un hobby davvero edificante e particolare è senz’altro il teatro. Fondare una compagnia amatoriale che mette in scena delle commedie può essere divertente e stimolante.

Innanzitutto, si può incentivare la socialità con un obiettivo e una scadenza comune. Tutti remano dalla stessa parte per raggiungere uno scopo condiviso.

Si può migliorare la memoria quando si imparano le battute. La dizione è un altro elemento fondamentale che aiuta nella vita quotidiana.

Riconoscere e descrivere le proprie emozioni, inoltre, sarà più facile.

Il teatro può essere una reale occasione di trasformazione e miglioramento personale.