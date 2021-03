Che camminare faccia bene è cosa nota. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e, qualche giorno fa, abbiamo pubblicato uno studio dell’OMS che ci dice quanti chilometri camminare ogni giorno. Quindi, se lo dice anche l’OMS oltre al nostro allenatore, possiamo stare tranquilli: camminiamo il più possibile.

Tuttavia, c’è un altro nostro importantissimo alleato nello stare in forma e nel perdere quei chili di troppo. Si tratta del sole, la nostra stella preferita. Il sole ci illumina le giornate, ci dà energia, ci fa crescere le colture e ci fa anche abbronzare. Non solo, ci aiuta anche a dimagrire. Ecco come il sole può aiutarci a dimagrire velocemente e a stare bene.

Lo studio

Sicuramente il discorso parte da un punto di vista estetico. Chi è abbronzato sembra già più magro del normale. Anche più tonico, più sano sotto alcuni punti di vista. Di per sé, sembra proprio che i raggi solari aiutano il metabolismo a riattivare le sue funzioni.

Lo studio di Peter Light, che è ricercatore dell’Alberta Diabetes Institute, in Canada, si concentra proprio su questo. Infatti, ecco come il sole può aiutarci a dimagrire velocemente e a stare bene.

In particolare, sembra proprio che i raggi del sole aiutino a sciogliere i depositi di grasso, o adipe, localizzato. Certo, il ricercatore ci dice che il sole da solo non riesce a fare miracoli e che questi depositi di grasso sono dovuti soprattutto al nostro stile di vita.

Di conseguenza, un’ottima scelta sarebbe proprio quella di camminare sotto il sole. Uniremmo, infatti, i benefici di una normale camminata con l’azione del sole. Attenzione però, dobbiamo prevenire eventuali scottature e colpi di sole.

Come? Banalmente non uscendo nelle ore più calde della giornata o mettendoci un cappello largo in testa. Negli anni passati andavano anche di moda, quindi potremmo anche unire a tutto ciò un gradevolissimo aspetto estetico.

Se vogliamo poi proprio adottare un comportamento virtuoso, cerchiamo anche di cambiare la nostra dieta.