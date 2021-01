Tutti hanno guardato il proprio oroscopo per il 2021. Molti, però, non sanno che devono leggere anche le previsioni per il loro ascendente. Per spiegare bene quest’ultimo concetto oggi ne parliamo, declinandolo in tutti i segni zodiacali. Ecco come il nostro ascendente influenza il nostro modo di presentarci.

Ariete

Ecco come il nostro ascendente influenza il nostro modo di presentarci. Partiamo dunque dal primo segno dello zodiaco. Chi ha l’ascendente in Ariete si presenta come una persona schietta, focosa e pronta all’azione. Un elemento così istintivo potrebbe giovare a chi ha un segno molto sensibile, come il segno dei Pesci, o a uno troppo razionale come la Vergine.

Toro

Il placido Toro nella posizione dell’ascendente dà alla persona un aspetto cordiale, mite e godereccio. Non è raro infatti che questi individui amino i comfort, il buon vino e la buona tavola. Seducenti e civettuoli, amano intrecciare delle relazioni anche passeggere.

Gemelli

Un ascendente Gemelli è sicuramente un tipo intellettualmente attivo, curioso e giocherellone. L’unica sua pecca è che si può annoiare molto facilmente, portandolo a concludere meno di quanto potrebbe.

Cancro

Il Cancro conferisce un’aura materna a chi la possiede. Dolce e sensibile, tiene molto al benessere delle persone a lui care. Questo ascendente può mitigare chi ha un sole in un segno di terra o calmare chi ne ha uno di fuoco.

Leone

Anche nella posizione dell’ascendente il Leone è un vero protagonista. Affascinante, comandante nato ed estremamente esuberante. Può diventare un connubio esplosivo per chi ha un sole in uno dei tre segni di fuoco. Può invece risultare molto interessante per chi ne ha uno in un segno timido come Pesci, Vergine o Cancro.

Vergine

Analitica e sicura di sé, ma anche creativa e attenta all’esigenze altrui. La cura è la caratteristica principale del segno della Vergine. Questo atteggiamento pragmatico può essere un buon match per tutti i segni di aria, che spesso non hanno troppo la testa sulle spalle.

Bilancia

Civettuola, estetica e conciliante. Questa è la Bilancia. Chi possiede dei posizionamenti in questo segno ha sicuramente una marcia in più nella comunicazione, nell’arte e in tutto ciò che è considerato bello. Questo può partire da una cura particolare del proprio aspetto fino ad arrivare alle proprie passioni. Perfetto questo ascendente per i segni più impetuosi e portati all’azione, come ad esempio Ariete.

Scorpione

Lo Scorpione non gode di grande fama nello zodiaco. Ma questo pregiudizio è infondato e va smontato una volta per tutte. Chi ha questo segno nel proprio tema natale presenta dei tratti che sono molto a contatto con le profondità della propria psiche e di quella altrui. Ha un’ottica indagatrice ed è fedele fino alla morte verso chi ama.

Sagittario

La natura competitiva, volitiva e curiosa del Sagittario avrà sicuramente un influsso benefico sui segni di acqua e di terra, rendendoli più proattivi e più decisi nelle proprie scelte.

Capricorno

Il Capricorno è sicuramente il segno più manageriale di tutto lo zodiaco. Infatti ha un ottimo intuito e comprende bene come funzionano le cose intorno a lui e spesso le sfrutta a suo vantaggio. Onesto e tenace, passa le tempeste più dure uscendone indenne. Può aiutare a stabilizzare le persone con i segni di acqua.

Aquario

Originale e molto affabile, l’Aquario è spesso interessato e appassionato alle tematiche umanitarie e al miglioramento della vita degli altri. Questo spirito collettivista può dare una marcia in più ai segni più freddi, come ad esempio il Capricorno.

Pesci

Questo è uno dei posizionamenti che determina una sensibilità fuori dal comune. Chi lo possiede può sembrare sognatore, a volte anche un po’ svampito, ma delicato e interessante. Non è raro che gli individui con l’ascendente in pesci si interessino all’arte e alla musica. Perfetto il connubio per smorzare la durezza dei segni di terra.

Infine ecco come il nostro ascendente influenza il nostro modo di presentarci. Se si è interessati a saperne di più, basta cliccare qui per scoprire come calcolarlo.