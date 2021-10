I nostri amati amici a quattro zampe cercano di farci capire, a volte, le loro esigenze. Questa cosa per noi non sempre risulta comprensibile, perché non capiamo il linguaggio dei cani. Invece, loro hanno una capacità superiore alla nostra di comprendere le intenzioni dei propri amici umani. Questo capita soprattutto per quanto riguarda gli stati d’animo. Sentono in anticipo se siamo tristi o contenti, se siamo arrabbiati oppure viviamo un momento di profonda tranquillità.

Ogni tanto i cani fanno qualcosa che sembra difficile decifrare per noi umani. Eppure, quelle cose incomprensibili hanno un significato ben preciso. Ad esempio, ecco come il cane cerca di farci capire che è troppo il cibo che gli abbiamo dato.

I cani hanno capacità straordinarie, come quella di saper tornare a casa anche percorrendo distanze incredibili.

Ci sono poi dei cani che non sono abituati molto ad abbaiare e che potrebbero essere utili per non disturbare i vicini. Insomma con i cani c’è sempre qualcosa da scoprire e da imparare.

Per capire i nostri amici a quattro zampe osserviamo i lupi

Se regaliamo un bell’osso al nostro cane, che sia vero o finto, forse lo ritroviamo in una buca del giardino. Questo gesto corrisponde all’abitudine del lupo di sotterrare il cibo che è troppo grosso o che avanza. Nella sua caccia se il lupo cattura una preda piccola come un topo o un coniglio, certamente lo mangerà in pochi bocconi. Un paio di lupi potrebbero benissimo consumare una pecora o un cerbiatto. Se la preda è comunque grossa, qualcosa avanza ed è proprio questo che viene sotterrato nel modo seguente.

Ecco come il cane cerca di farci capire che è troppo il cibo che gli abbiamo dato

Il lupo prende il pezzo di carne tenendolo fra i denti e lo sotterra. Fa una buca con le zampe e poi con il muso ricopre la buca di terra. Questo capita quando il cibo è in abbondanza e il lupo può conservarne per il giorno dopo.

Così è pure per i nostri cani, che mantengono spesso questa abitudine di sotterrare, anche se in pratica non hanno nulla per farlo. In genere in casa non mancano i croccantini e certamente non è il cibo ideale da tenere fra i denti mentre si scava una buca. Così l’osso diventa il pezzo preferito per mettere in atto quel rito ancestrale del sotterramento.

Ricordando che il lupo sotterra la preda con il naso, capita ogni tanto di osservare come il nostro cane faccia qualcosa di strano. A volte compie dei movimenti incomprensibili spingendo la ciotola con il muso. Purtroppo al nostro povero cane è tutto quello che resta del tentativo di sotterrare o almeno nascondere il cibo che per lui è di troppo. È il suo modo per far capire che gli abbiamo dato troppo cibo.