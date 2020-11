Chi poteva dirlo che i rimasugli in cucina potessero trasformarsi in un dolce squisito.

I biscotti all’amarena sono un dolce nato quasi per caso, per non buttare gli scarti. I rimasugli di croissant, cioccolato, biscotti, ecc. vengono valorizzati, quindi, come ripieno avvolti da una pasta frolla.

Venivano considerati i dolci dei poveri, pagati poche lire. Oggi sono in bella vista tra le brioche e cornetti e spesso sono anche difficili da reperire.

Ingredienti per la frolla

400 g di farina

110 g di zucchero

1 uovo intero + 2 tuorli

50 g di burro

50 g di olio di semi

1 bustina di vanillina

Impastare per bene tutti gli ingredienti e poi avvolgere il panetto di pasta frolla con la pellicola e riporlo in frigo per circa mezz’ora. Per facilitare la stesura dell’impasto bisogna aggiungere due mezzi gusci di uovo di acqua.

A parte occorre un Pan di Spagna di circa 400 g

Ingredienti per il Pan di Spagna

100 g farina “00”

50 g fecola di patate

250 g di zucchero

5 uova più 3 tuorli

20 g di miele facoltativo

una bustina di vanillina

Ecco come i rimasugli possono trasformarsi in un dolce squisito

Per comodità la ricetta si basa su una preparazione ex-novo, non utilizzando i rimasugli come da tradizione.

Montare “a neve” le uova e i tuorli con lo zucchero. Aggiungere poco alla volta la farina, la fecola e la vanillina, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per evitare che il composto “smonti”.

In aggiunta, durante questa fase, fare attenzione alla formazione di grumi.

Imburrare e infarinare una tortiera dai bordi alti che abbia il diametro di 25 cm. Versare il composto e livellarlo non superando i due terzi della tortiera, poiché il composto cuocendo aumenterà di volume.

Infornare alla temperatura di 180°/190° per 20/30 minuti evitando di aprire lo sportello del forno. A cottura ultimata togliere il Pan di Spagna dal forno, sfornarlo capovolgendolo su un piatto ricoperto con carta forno e lasciarlo raffreddare.

(Il Pan di Spagna si conserva bene in frigorifero per circa un mese ed è possibile conservarlo in freezer per circa 3 mesi avvolto in pellicola per alimenti).

Una volta raffreddato il Pan di Spagna va sbriciolato fino a renderlo come una granella.

Ecco il procedimento con il Pan di Spagna già pronto

Aggiungere al Pan di Spagna sbriciolato un barattolo da 350 g di marmellata al gusto di amarena + 35 g di cacao amaro e una fialetta di aroma di rum.

Prendere un foglio di carta da forno, metterlo al centro sul tavolo da lavoro e poggiare l’impasto di pasta frolla preparato in precedenza e riposto in frigo. Con l’aiuto del mattarello e con un altro foglio di carta da forno disposto sopra, stendere il panetto dandogli la forma di un rettangolo con un altezza di 3/4 mm.

Al centro del pasta frolla sistemare una striscia di ripieno e poi con l’aiuto della carta forno, sollevare prima un lembo dell’impasto e poi l’altro, formando un rotolo.

Sempre con l’aiuto della carta forno ribaltare il rotolo, appiattendolo leggermente con le mani e pratichiamo con un coltello ben affilato tue tagli perpendicolari superficiali.

In aggiunta, preparare la glassa con un albume d’uovo e 100 g di zucchero a velo, stemperare tutto con una frusta o con lo sbattitore elettrico.

Con un pennellino per dolci spennellare la glassa su tutto il rotolo e poi con uno stuzzicadenti nei due tagli paralleli mettere un po’ di marmellata sempre di amarene.

Tagliare il rotolo in tante fette spesse due/tre dita.

Poggiare i biscotti in teglia sulla carta forno e infornare a 180° per 25/30 minuti.