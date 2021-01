Quante volte ci sarà venuta fame vedendo Terence Hill e Bud Spencer alle prese con le famigerate pignatte di fagioli. Tanto che qualcuno definì Trinità e tutti i relativi film di cowboys “fagioli western”. E pensare che questi legumi, così economici e bistrattati, sono comunque delle ottime proteine per il nostro organismo. Fagioli che, per il Messico, ad esempio, rappresentano uno dei piatti nazionali assieme alle tortillas e al “chili”. Ecco come i messicani riciclano le verdure e unendole ai fagioli creano una zuppa speciale, adatta agli stomaci forti. Proponiamo la ricetta originale, così come l’abbiamo assaggiata per creare questo articolo per i nostri Lettori.

Gli ingredienti

Punto di partenza della ricetta: i fagioli neri, che, in teoria sarebbero secchi, ma possiamo utilizzare già precotti per comodità e velocità. Ecco come i messicani riciclano le verdure e unendole ai fagioli creano una zuppa speciale, con questi ingredienti:

250 grammi di fagioli neri;

150 grammi di pancetta affumicata a cubetti;

brodo di carne;

2 pomodori;

1 cipolla rossa;

aglio, pepe, peperoncino e alloro;

olio extra vergine;

sale e cannella.

Una vera e propria esplosione di gusto e tradizione in questa zuppa, che andrebbe abbinata alle tortillas, che fanno da “scarpetta”. Una ricetta per un pranzo alternativo, ma con scarpe da jogging pronte sulla porta di casa.

La preparazione

Ecco come preparare la nostra zuppa:

se utilizziamo i fagioli secchi, mettiamoli in ammollo la sera prima, altrimenti, usando i precotti, sciacquiamoli bene;

prendiamo un tegame capiente e inseriamo olio, aglio e cipolla tritati assieme, il peperoncino, la pancetta e l’alloro. Creiamo un soffritto saporito e, aggiungiamo il pomodoro tagliato a cubetti, la cannella e i fagioli;

aggiungiamo il brodo, tanto da coprire gli ingredienti e, a fuoco basso, lasciamo cuocere, con coperchio per circa 40 minuti;

controllando che non si attacchi, mescoliamo e regoliamo eventualmente di sale e di spezie a nostro piacimento;

serviamo assieme alle tortillas e, possibilmente alla più famosa birra tipica messicana, quella che andrebbe con il limone inserito nel collo della bottiglietta.

