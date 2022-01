L’istinto degli animali, in particolare dei cani, è davvero imbattibile. Molti padroni affermano che i propri animali domestici riescano ad avvertire quando le persone siano ostili nei loro confronti. Inoltre molti cani si mostrano agitati in presenza di imminenti pericoli. Vediamo nel dettaglio quali eventi percepiscono e il riscontro della Scienza.

Ecco come i cani potrebbero prevedere i terremoti e altri pericoli mettendo in salvo i padroni

È opinione comune che gli animali ed in particolare i cani riescano a percepire i terremoti. Sono davvero innumerevoli le testimonianze di padroni di cani che riportano di comportamenti anomali del proprio Fido. Si dice infatti che i cani abbaino, ululino e persino si posizionino fissi davanti alla porta di casa, rifiutandosi di andare nella propria cuccia. Gli scienziati sono assai restii ad attribuire ai cani il potere di predire i terremoti. Secondo la Scienza le testimonianze dei padroni potrebbero non essere attendibili, trovandosi comunque in uno stato post-traumatico. Alcuni ricercatori hanno condotto degli studi per provare scientificamente questo potere premonitore ma fino ad ora si tratta ancora di basi statistiche.

Uno studio molto accreditato è stato condotto dal giapponese Hiroyuki Yamauchi. Il ricercatore ha analizzato le quantità di latte prodotte dalle mucche prima dello Tsunami giapponese del 2011. Le fattorie avevano in effetti riscontrato un calo del latte munto il giorno del terremoto. Addirittura più le fattorie erano vicine all’epicentro più aumentavano i giorni di anticipo con cui le mucche diminuivano il latte prodotto.

Ciò che invece è stato scientificamente dimostrato è che i cani potrebbero prevedere le crisi epilettiche. Questa volta è una ricerca francese condotta dall’Università di Rennes ad aver dimostrato come i cani fiutino prima l’attacco epilettico. Nessun potere paranormale, però. I ricercatori hanno addestrato un gruppo di cani a conoscere l’odore del sudore di una persona sotto attacco epilettico. Il 100% dei cani ha individuato fra diversi campioni di sudore quelli di persone con post-attacco epilettico.

