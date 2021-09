La bella stagione regala verdura di qualità ricca di nutrienti. Ecco perché farne delle conserve è un’ottima idea per prepararsi all’inverno. Esistono molti modi per trasformare e mantenere intatte le verdure. Ma congelarle resta una delle tecniche più semplici e veloci. Poi, non c’è alimento che non possa essere congelato. Tuttavia, non basta riempire di verdure dei sacchetti per surgelare. Per mantenere inalterate le proprietà degli alimenti ci sono dei passaggi precisi da seguire.

Allora, ecco come gustare le verdure estive anche in inverno come se fossero state appena raccolte. È così che si ottengono verdure di qualità pronte per essere scongelate e cotte. Pochi sanno che, se congelate in un certo modo, le verdure mantengono anche il colore e la consistenza come da fresche. Quindi, vediamo come procedere dopo aver acquistato della verdura di stagione.

Il primo consiglio è di preparare dei sacchetti su cui riportare la data e il nome dell’alimento congelato. È necessario anche preparare il surgelatore. Quindi, è bene lavare i cassetti preposti ad accogliere la verdura e asciugarli accuratamente. Si consiglia anche di raccogliere una certa quantità di verdure, anche di diverso tipo. In questo modo il congelamento avviene in una sola volta. Si eviteranno scongelamenti tra prodotti già surgelati e altri a temperatura ambiente.

Per mantenere le verdure intatte per un anno circa, il congelatore deve avere una temperatura tra -23 e -18 gradi Celsius. Questo consente anche di evitare il rischio di proliferazione di batteri. Infatti, questi organismi si moltiplicano anche a temperature sotto lo zero. Ecco perché a -18 gradi si può essere certi di averli eliminati. Quindi regoliamo il congelatore di conseguenza.

Come scegliere e preparare gli alimenti

La verdura, così come la frutta, deve essere surgelata con la buccia intatta. Prima di inserirla negli appositi sacchetti deve essere lavata e poi asciugata. Se resta dell’umidità potrebbe compromettere il surgelamento. Invece, se vogliamo surgelare gli alimenti con semi, è conveniente eliminarli prima. Se l’alimento ha una buccia spessa, questa può essere tolta. Se necessario è possibile sbollentare le verdure per pochi minuti. L’importante è che si immergano in acqua fredda subito dopo. Così s’interrompe la cottura.

Tra le verdure migliori da congelare in modo casalingo troviamo pomodori, peperoni, melanzane, mais e piselli, fagioli freschi (borlotti), cavoli e zucche o zucchine, ma anche carote e barbabietole. Se si vogliono creare dei mix di verdure, i binomi migliori sono:

zucchine e peperoni;

cipolla e zucchine;

fagioli e fagiolini e carote;

pomodori e peperoni dolci;

piselli, cavolo e patate.

