Dover rinunciare alle prelibatezze che imbandiscono la tavola delle feste è un oltraggio. Con antipasti, primi e secondi si rischia già di arrivare pieni come un uovo, ma non si può non lasciare un posticino per il dolce. Eppure, sono tante le persone che decidono di rinunciare ai dolci natalizi per paura di eccedere nelle calorie. Oppure si rischia di sopportare il senso di colpa per giorni e giorni.

Per chi segue un’alimentazione equilibrata e sana o per chi deve stare attento alla linea il pensiero diventa assillante. Da questa premessa nasce questo articolo. Dunque, ecco come gustare i migliori panettoni e pandori dimenticando sensi di colpa durante le feste.

Continuando la lettura scopriremo come lasciarsi andare alla tentazione dei dolci natalizi senza minacciare salute e linea. La prima cosa da dire è che spesso non é una fetta di panettone a fare la differenza. Inoltre, c’è sempre un momento giusto per trasgredire e quale può essere se non tra Natale e Capodanno. La seconda regola consiste nel cercare di comprare dolci della tradizione non confezionati e prodotti artigianalmente.

Infatti, panettoni e simili ricoperti e ricchissimi di cioccolato, creme o glasse potrebbero contenere molte più calorie di un panettone base. Inoltre, occhio anche agli ingredienti perché quelli di qualità inferiore potrebbero contenere più zuccheri. Cerchiamo anche di evitare creme all’uovo e mascarpone. Un’ottima scelta è quella di preparare delle farce casalinghe senza zucchero (per esempio consigliamo la ricetta di crema di castagne di questo articolo).

Il grande problema che ci troviamo ad affrontare per le feste sono le porzioni. Ritrovandoci più volte con amici e parenti si rischia di pranzare e fare merenda innumerevoli volte. Invece, l’importante sarebbe fare porzioni piccole di ogni pietanza, anche e soprattutto per i dolci.

Se dobbiamo mangiare pandoro, panettone o tronchetto di Natale facciamolo a colazione, per merenda o dopo pranzo. Dopo cena, purtroppo, non avremo modo di smaltire zuccheri e carboidrati con lunghe camminate o muovendoci. Poi, restringiamo il consumo di questi dolci ai giorni di festa. Come anticipato, camminare, correre e fare attività fisica sarà fondamentale in questo periodo.

Se non riusciamo ad allenarci, il consiglio è di muoversi a piedi o in bicicletta quando possibile. In questo modo controbilanceremo qualche eccesso di ingordigia. Da provare anche le tisane depurative e sgonfianti come la tisana casalinga che sgonfia la pancia e riduce i bruciori di stomaco.