I primi piatti sono una specialità tutta italiana, una vera e propria arte che i popoli stranieri ci imitano, pur senza riuscirci mai alla perfezione. Pasta lunga e corta, riso e risotti, nessuno saprebbe rinunciare ai carboidrati per eccellenza. Tuttavia, negli ultimi anni si parla molto della necessità di ridurre la pasta quando si segue una dieta ipocalorica e di trovare degli alimenti sostitutivi.

In un articolo di qualche tempo fa (qui) abbiamo parlato proprio di orzo e farro come sostituti della pasta, per piatti straordinari. Se siamo di fretta e non abbiamo né tempo né tantomeno voglia di cucinare e di accendere i fornelli, però, dobbiamo necessariamente rinunciare al primo? E poi fa caldo, molto caldo e l’idea della pentola sul fuoco ci fa rabbrividire dalla paura. Nessun problema, esiste una soluzione e non solo è buonissima e veloce, ma è anche estremamente salutare.

Ecco come gustare deliziosi primi piatti senza usare le pentole e neppure i fornelli

La soluzione si chiama cous cous e forse non tutti sanno che non serve cucinarlo. A differenza di orzo, farro ed altri cereali, possiamo preparare il cous cous semplicemente usando dell’acqua calda. Originario del Maghreb e delle due principali isole italiane, Sicilia e Sardegna, non è altro che semola di frumento.

Per la sua versatilità, lo si può consumare in vari modi e solo recentemente sta spopolando tra le tavole di tutta Italia. Il più famoso è certamente a base di pesce, ma esiste anche la variante alla carne o alle verdure, normalmente chiamata tabulè o tabbouleh.

Come usarlo in cucina

Prepararlo richiede massimo 10 minuti, durante i quali basterà metterne una manciata in un contenitore da riempire con acqua calda. La quantità d’acqua deve essere proporzionata a quella del cous cous e dopo aver versato entrambi, si consiglia di coprire il contenitore con un panno.

Trascorsi 10 minuti, togliamo il panno ed ecco che il frumento dovrebbe aver assorbito tutta l’acqua. A questo punto, condiamolo a nostro piacimento e il gioco è fatto. Verdure, pesce, pollo, carne, ognuno può decidere quali ingredienti utilizzare. Ecco come gustare deliziosi primi piatti senza usare le pentole e neppure i fornelli, ma senza rinunciare né al gusto né alla linea.