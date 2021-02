Risparmiare è spesso difficile, e non siamo mai ben sicuri di come fare. Alcuni mettono in piedi ottimi metodi per far calare le spese. Altri invece tentano di aumentare le proprie entrate in qualche modo. Oggi ci concentriamo proprio su questo tipo di attività.

Tutto quello di cui abbiamo bisogno sono vecchi oggetti di cui vogliamo liberarci. Ecco come guadagnare vendendo oggetti che tutti abbiamo in casa.

Vendiamo qualcosa

Ciò che dovremmo fare innanzitutto è andare nei posti della casa dove teniamo le vecchie cianfrusaglie. La cantina, il garage e la soffitta sono i tre posti in cui troviamo più frequentemente questi oggetti.

Ora cerchiamo bene nei vari scatoloni e troviamo gli oggetti di cui vogliamo disfarci. Possono essere vecchie lampade, libri, mobili, soprammobili, elettrodomestici, e tanto altro. In ogni caso, assicuriamoci che siano in uno stato abbastanza buono.

Ora, vediamo di capire quali di questi valgono ancora qualcosa. Buttiamo pure quelli che ci sembrano proprio inutili, ed ovviamente rimettiamo a posto quelli a cui teniamo e da cui non vogliamo separarci. Per tutti gli altri, facciamo un inventario e cerchiamo di venderli. Possiamo farlo online, oppure sfruttare mercati locali che molti comuni organizzano in periodi particolari dell’anno. In caso decidessimo di farlo online, consigliamo eBay come sito principale per la vendita di beni usati.

Gli oggetti a cui fare attenzione

Mentre facciamo l’inventario, stiamo attenti ad alcuni oggetti che possono valere tantissimo: vinili, libri, videogiochi, e persino vecchi salvadanai. Alcuni di essi hanno valore collezionistico e per questo, se ne troviamo, meglio farli vedere a qualcuno che se ne intende.

Per tutti gli altri, non preoccupiamoci troppo, e cerchiamo di dare un prezzo sensato a ciascun articolo. Se non sappiamo bene come valutarli, aiutiamoci con una ricerca in rete. Andando a vedere oggetti simili al nostro, riusciremo a capire quanto riusciremo a ricavare dalla vendita.

Abbiamo quindi imparato: ecco come guadagnare vendendo oggetti che tutti abbiamo in casa. È un metodo che non solo ci permette di fare qualche soldo, ma anche di svuotare la cantina.