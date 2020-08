Ecco come guadagnare in Borsa investendo nel settore assicurativo: comprare il titolo Unipol potrebbe essere un’ottima opportunità d’investimento.

Il settore assicurativo, complice il calo dei sinistri durante il periodo del lockdown, ha registrato nei primi sei mesi del 2020 un incremento degli utili. Ad esempio, il gruppo Unipol ha visto l’utile crescere da 353 a 617 milioni di euro (+74,8%). Questo dato tiene conto dell’utile straordinario seguito del primo consolidamento a patrimonio netto di BPER Banca.

Che Unipol sia un’ottima scelta di investimento nel settore assicurativo si evince dal fatto che, considerando la valutazione basata sui multipli del PE, il titolo risulta essere fortemente sottovalutato rispetto alla media del settore. Quest’ultimo, infatti, quota a un PE di circa 10, mentre Unipol quota a un rapporto PE di 3. Il titolo, quindi, risulta essere fortemente sottovalutato con ampi margini di apprezzamento.

Ecco come guadagnare in Borsa investendo nel settore assicurativo: i suggerimenti dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 6 agosto in rialzo del 0,91%, rispetto alla seduta precedente, a quota 3,778€.

La proiezione in corso sui time frame giornaliero e settimanale è rialzista e al momento non si vedono grosse difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura. I livelli sotto i quali la tendenza virerebbe al ribasso sono 3,6815€ sul giornaliero e 3,3996€ sul settimanale. Questi sono livelli sono da monitorare in chiusura di time frame.

Sul mensile la tendenza è ancora ribassista, ma come si vede dal grafico, il supporto in area 2,8797€ II° obiettivo di prezzo) ha tenuto benissimo determinando un’accelerazione rialzista che potrebbe continuare fino in area 4,1944€. Una chiusura mensile sopra questo livello farebbe definitivamente girare al rialzo anche la tendenza di lungo periodo. Chiaramente il fallimento della rottura di questa resistenza potrebbe determinare un brusco ritracciamento verso area 2,8797€.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

