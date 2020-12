Ecco come farsi ricevere dal Papa

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nel recente articolo di ProiezionidiBorsa dal titolo “Ecco perché diciamo avere voce in capitolo“, abbiamo risposto a una curiosità sulla Basilica di San Pietro. Oggi rimaniamo in tema, cercando di rispondere a un altro quesito riguardante il centro del cattolicesimo: cosa fare per incontrare Sua Santità. A differenza di quanto si possa immaginare, condividere un momento della propria vita con il Pontefice, non è impossibile.

Segnaliamo sin da ora, tuttavia, che le richieste per partecipare all’Udienza Papale sono notevolmente numerose. Dunque, se si desidera vivere questa esperienza risulta necessario dotarsi di molta pazienza. Tale circostanza si giustifica facilmente a causa dell’alto numero di richieste provenienti dai fedeli. Ovviamente di tutto il mondo.

Un momento solenne e raro per i fedeli

L’Udienza del Papa si tiene regolarmente ogni mercoledì. La cerimonia è organizzata dalla Prefettura della Casa Pontificia. E normalmente ha luogo nell’Aula Paolo VI.

Tuttavia, se le condizioni meteo lo consentono, l’Udienza si svolge in Piazza San Pietro. Dopo la temporanea sospensione causata dal Covid, gli incontri con Papa Francesco sono ripresi sulla base del tradizionale calendario. L’abbigliamento dei fedeli in occasione dell’incontro deve essere decoroso. Ciò è dovuto nel rispetto dell’Istituzione cattolica e del Papa.

Come ha precisato lo stesso Capo della Chiesa, i biglietti per prendere parte all’incontro sono totalmente gratuiti. Quindi, chiunque chieda un compenso monetario in cambio dei biglietti è un malintenzionato.

Tra fede e attualità

I folti gruppi di fedeli si recano in Udienza per ascoltare le parole del Pontefice. Il Vescovo di Roma, di volta in volta, tratta specifici argomenti riguardanti la fede, facendo riferimento all’attualità.

Alla solennità del momento si aggiungono, poi, note di ironia da parte del Santo Padre in occasione degli incontri con i vari gruppi religiosi. Così alla fine dell’Udienza può capitare di avere uno scambio diretto con Sua Santità. Se si è fortunati è possibile ottenere anche uno scatto fotografico con il Papa. Il tutto si svolge in un clima di gioia e convivialità difficilmente ripetibili.

Ecco come farsi ricevere dal Papa

Per partecipare all’Udienza occorre recapitare una richiesta scritta all’attenzione del Papa presso la Prefettura della Casa Pontificia. Si tratta dell’unico organo della Chiesa competente a rilasciare informazioni. E a registrare le prenotazioni dei biglietti. Nello specifico, le lettere devono essere indirizzate a “Prefettura della Casa Pontificia 00120 Città del Vaticano”. Nell’apposito modulo di richiesta si devono specificare la data dell’Udienza, il numero dei biglietti e i contatti personali. Dunque, ecco come farsi ricevere dal Papa.

Il filo diretto di Papa Francesco

Da qualche anno il Pontefice ha attivato un account Twitter (@Pontifex_it) per comunicare i propri messaggi ai fedeli. Tramite il profilo social, chi lo desidera, può tenersi aggiornato sulle prossime Udienze e sulle altre attività della Chiesa e del Santo Padre.