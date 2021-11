I soldi non fanno la felicità, recita un famoso modo di dire. Questo probabilmente è vero, ma è innegabile che aiutino e che, soprattutto, siano indispensabili.

Infatti servono per acquistare beni ordinari. Al di là, poi, dello stretto necessario, non meno importanti sono anche per potersi togliere qualche sfizio o accedere a particolari servizi.

Per avere denaro da spendere, esiste un tradizionale metodo sempre efficace: rimboccarsi le maniche e trovare un buon lavoro. A quel punto, non resta che prenderselo.

Ecco come farsi assumere con successo e guadagnare tanti soldi con il proprio lavoro

Potrebbe trattarsi di un impiego pubblico al quale accedere solitamente tramite concorso, come nel caso di questo prossimo e che richiede la sola licenza media. O, come ad esempio per quanto riguarda le varie figure della scuola, candidandosi o iscrivendosi in graduatoria.

In ambito privato, invece, successivamente all’invio del proprio curriculum, bisognerà attendere la convocazione per un colloquio. Da questo si deciderà il nostro futuro.

La prima regola è l’abbigliamento: deve essere consono. Poco importa se solitamente vestiamo in modo più casual, quel giorno dovremmo avere un aspetto formale, sobrio e rispettoso del luogo.

La prima impressione conta sempre.

Prima di sostenere il colloquio, informiamoci circa la storia e le informazioni varie dell’azienda.

Saremo certo più convincenti se, nell’affermare di volervi lavorare e nello spiegare il perché, dimostreremo effettivamente di conoscerla. Al contrario, potremmo trovarci in serie difficoltà e la cosa potrebbe andare a nostro discapito, sembrerebbe di esserci trovati lì per caso.

Cosa rispondere quando ci chiedono perché dovrebbero sceglierci

C’è una domanda che molto spesso spunta al termine di un colloquio circa il perché dovrebbero scegliere noi e non uno degli altri candidati.

Questo interrogativo crea spesso non poche difficoltà se posto a bruciapelo e inaspettato. Dunque sarà bene riflettere circa una risposta da fornire, nell’eventualità ci possa servire.

Il modo migliore per rispondere è prima di tutto fare riferimento al proprio Curriculum vitae. Non sviscerandolo interamente, ma citando le esperienze o i titoli che ci rendono idonei per quel ruolo.

Inoltre, aggiungiamo anche le nostre skill, ossia le nostre caratteristiche acquisite e innate. Puntiamo a mettere in luce le nostre potenzialità.

Mentre lo facciamo mostriamoci sicuri di noi, ma non arroganti. Allo stesso tempo, manifestiamo anche la nostra volontà di apprendere e migliorare.

Dobbiamo essere in grado di far trapelare tutto il nostro valore e far intendere che la persona giusta per il ruolo siamo noi e nessun altro.

Ecco quindi come farsi assumere con successo e guadagnare tanti soldi con il proprio lavoro.

Prepararsi al meglio ad affrontare il colloquio è già il primo passo verso la propria realizzazione, il successo e il guadagno.