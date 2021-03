Vivere le nostre giornate in compagnia è per noi motivo di gioia e condivisione. Con il dilungarsi della pandemia che ci ha costretti a passare più tempo da soli e in preda alle incertezze. Si è riscoperto e per qualcuno si è scoperto quanto condividere il proprio tempo con un animale domestico sia importante e generi in noi emozioni positive.

Prendersi cura di un altro essere vivente diventa per tanto un gesto d’amore indispensabile. Una vera e propria terapia per l’anima. Ancora meglio se l’amore è reciproco, condiviso e privo di interessi. E chi meglio di un gatto è in grado di fare tutto questo?

E già, è giunto il momento di sfatare il classico mito che il gatto sia un animale solitario e asociale. Certo un po’ altezzoso, a volte viziato e anche un po’ snob. Ma questo grazioso pelosetto proprio come noi esseri umani, prova emozioni e sa essere anche molto dolce ed affettuoso. Inoltre ama passare il suo tempo in compagnia.

Ecco come farsi amare dal proprio gatto con questi trucchetti semplici ma molto efficaci che nessuno si aspetta

Per aiutarlo ad esprimere le sue emozioni nei nostri confronti, quindi per dare a questo rapporto unicità, noi possiamo fare molto.

Il gatto ama sentire la voce del suo proprietario. Parlare con lui permette di creare un legame profondo di comunicazione. In quanto la nostra voce lo tranquillizza e lo avvicina a noi. Prestare però attenzione a non urlare, perché avendo i gatti un udito molto sviluppato ogni voce a volume troppo alto li innervosisce e li allontana.

Giocare insieme rafforza il rapporto. Infatti è proprio attraverso il gioco che mamma gatta educa i propri pargoletti. È importante dedicare almeno 20 minuti al giorno all’attività ricreativa, in quanto, questo permette di stabilire un buon feeling tra il gatto e chi lo circonda. Se il gatto è piccolo quando arriva a casa sarà ancora più facile farlo integrare soprattutto se la casa è spesso aperta a visite di amici. Questo permetterà all’animale di abituarsi ad odori differenti e a vivere la presenza di altre persone senza stress, ma con gioia e piacere. Se il gatto è già adulto si può migliorare la sua socialità attraverso il gioco.

Condivisione degli spazi

Se lo spazio dove risiede è su misura, il gatto diventa più socievole. Un esempio potrebbe essere quello di acquistare delle vere e proprie casette per gatti, che si sviluppano verso l’alto. Questo porta il gatto in un maggiore stato di felicità in quanto è proteso verso l’esplorazione.

Possedere un gatto apporta numerosi benefici anche alla salute. Infatti accarezzare il proprio gatto favorisce la produzione di ossitocina l’ormone della felicità. Infatti fa bene al sonno, dormire con il proprio gatto genera una sensazione di fratellanza, appartenenza ed è un validissimo rimedio contro gli incubi. Infine e non per importanza, la condivisione di uno spazio domestico con un gatto aiuta a ridurre ansia e stress. I gatti hanno un potere calmante inoltre sono degli ottimi “ascoltatori”.

