Ecco come fare una pulizia del viso home made a costo zero e ottenere una pelle liscia e luminosa come seta

Uno dei gesti rituali più diffusi è sicuramente quello di passare in rassegna il viso, sia prima di andare a dormire che appena ci alziamo. È lì, magari dopo esserci struccate o proprio mentre ci accingiamo a prepararci per la giornata di lavoro, che notiamo anche quello che non c’è. Pelle impura, punti neri, sebo in eccesso, colorito spento e chi più ne ha più ne metta. Piccoli problemi che tutte noi, anche quelle più attente e maniache della beauty routine, possiamo incontrare.

Una qualità dell’aria non proprio eccellente, qualche cattiva abitudine, il make up e talvolta degli squilibri ormonali possono fare questo ed altro. Un buon rimedio, a cui ricorrere di tanto in tanto, può essere quello di ricorrere a una pulizia viso profonda.

Ovviamente, una pulizia professionale, può essere assicurata soltanto da mani esperte a cui è sempre bene affidarsi. Tuttavia, possiamo risparmiare qualche soldino.

Preveniamo con poche e semplici regole

In questo articolo scopriremo come intervenire senza ricorrere a costosi trattamenti. Vedremo, infatti, come fare una pulizia del viso home made con pochi e semplici ingredienti naturali che tra poco scopriremo.

Prima, però, nonostante per qualcuno possa risultare noioso, vogliamo ricordare l’importanza di una semplice ma costante routine di bellezza. Una routine che non comprende soltanto l’utilizzo di buoni prodotti, adatti al nostro tipo di pelle, ma anche delle buone abitudini.

La pelle del viso ha infatti vissuto due anni di forte stress, passando diverse ore soffocata da una mascherina. È importantissimo, dunque, procedere a una pulizia profonda sia al mattino che la sera prima di coricarsi.

Una volta a settimana sarebbe poi consigliabile utilizzare uno scrub delicato per rimuovere le cellule morte.

Occhio, però, anche allo stile di vita. Vizi come il fumo o l’alcol rendono ancor più opaca la nostra pelle, così come una cattiva idratazione o un’alimentazione squilibrata.

Ecco come fare una pulizia del viso home made a costo zero ed ottenere una pelle liscia e luminosa come seta

Per una pulizia del viso delicata ma al tempo stesso profonda possiamo usare il caro vecchio bagno di vapore in abbinamento ad alcune erbe.

Per le pelli grasse le erbe migliori sembrerebbero essere rosmarino, lavanda, eucalipto e salvia. Se invece abbiamo la pelle secca, meglio optare per camomilla, calendula e rosa, mentre per quelle più mature anche bucce d’arancia o liquirizia.

Prepariamo il mix di erbe che più ci si addice e mettiamo a bollire in una pentola circa un litro d’acqua. Appena raggiunto il bollore, spegniamo il fuoco e aggiungiamo un cucchiaio del mix di erbe appositamente creato. Copriamo il tutto e lasciamo riposare per circa 5 minuti.

A questo punto, facendo attenzione a non scottarci, avvolgiamo il capo con un asciugamano e chiniamoci sul vapore per circa 10 minuti. Finito il trattamento procediamo bagnando il viso con acqua fresca e concludiamo con il nostro tonico o la nostra crema idratante.

