Con la pasta di mandorle possiamo preparare davvero tantissimi dolci: crostate, biscotti, pasticcini, ecc. Si tratta di una preparazione che può esserci utile in diverse occasioni e pensare che è davvero semplice da preparare! Insomma, ecco come fare una pasta di mandorle perfetta da utilizzare per dolci che farà invidia anche agli chef stellati.

Dolcetti senza dubbio salutari dato che le mandorle hanno molteplici proprietà benefiche. Sono una fonte naturale di proteine e vitamina E, adatte a chi vuole tenere sotto controllo il peso e per chi soffre di diabete di tipo 2.

Preparata la nostra base, andremo a vedere anche come fare una deliziosissima crostata con la pasta ottenuta e le famosissime Paste di mandorle siciliane.

Ingredienti:

300 gr di mandorle;

300 gr di zucchero;

80 gr di acqua;

2 cucchiai di miele.

Procedimento

Se non prendiamo le mandorle già sgusciate, il procedimento per spellarle è il seguente: far bollire l’acqua, inserire le mandorle e lasciarle per almeno 4 minuti. Scolare le mandorle, asciugarle immediatamente con della carta assorbente e premere sulla punta per far venire via la pelle.

Inserire le mandorle spellate in un frullatore fino a renderle finissime. Dopodiché, in una pentola antiaderente aggiungere acqua e zucchero e far cuocere fino a completo scioglimento dello zucchero. Ora, è il momento di unire i 2 cucchiai di miele assicurandosi che anch’esso si sciolga bene.

Unire, poi, la farina di mandorle ottenuta tritandole finemente nel passaggio antecedente e mescolare bene. Tutto questo deve essere fatto a fuoco sempre acceso con fiamma media. Spegnere il fuoco e versare il tutto su un ripiano allargando il composto fino a completo raffreddamento.

Una volta freddo, mettere il composto su della pellicola e chiuderlo stretto, quasi come a voler formare un salame. Inserire, poi, in frigo per circa 3 ore. Allo scadere delle 3 ore la nostra base per dolci è pronta. Volendo si può prevedere di farne più per poi fare panetti da circa 200 gr e congelarli per usarli all’occorrenza.

Crostata con pasta di mandorle

Preparare una tortiera non troppo alta imburrata e infarinata, posizionarci la pasta frolla classica e al centro un disco di pasta di mandorle della grandezza del diametro della tortiera e alto circa 3 cm.

Ricoprire il tutto con una marmellata a nostro piacere e fare delle decorazioni sul top della crostata con la pasta frolla in avanzo aggiungendo anche qualche mandorla. Preriscaldare il forno a 180 gradi, infornare e lasciar cuocere per circa 30 minuti.

Paste di mandorle siciliani

Pelare le mandorle insieme allo zucchero e, poi, aggiungere 60 grammi di albume frullando tutto insieme. Inserire il composto morbido ottenuto in una sac à poche con beccuccio rigato di 1 cm. Spremere la sac à poche su una teglia con carta da forno fino ad ottenere dei mucchietti di circa 3 cm. Posizionare al centro dei mucchietti delle mandorle o delle ciliegine candite e lasciar riposare in forno per tutta la notte con della pellicola a coprire.

Il giorno seguente, preriscaldare il forno a 180 gradi e cuocere per circa 15 minuti sul ripiano medio del forno. Trascorsi i 15 minuti, lasciare raffreddare e servire accompagnati ad un tè, tisana, caffè o anche da soli.