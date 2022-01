La stagione invernale porta sulle nostre tavole verdure nutrienti e dal sapore delicato. Dai primi piatti alle vellutate, dalle minestre alle zuppe, passando per i secondi e i contorni. Abbiamo, dunque, l’imbarazzo della scelta e possiamo sbizzarrire la nostra creatività realizzando piatti golosi e genuini. I carciofi, i cavolini di Bruxelles, la verza, gli spinaci sono alimenti che ci consentono di fare un carico di vitamine e minerali. Freschi o ben conservati tra gli scaffali dei supermercati, hanno tutti un comun denominatore: ci danno tanta energia per affrontare le fredde giornate invernali.

Verdure a foglia verde

L’inverno coincide con una varietà di colori. Tuttavia, le protagoniste della stagione fredda sono le verdure a foglia verde. Versatili e facili da preparare, soprattutto gli spinaci ci consentono di sperimentare nuove ricette tra i fornelli. Questa meravigliosa verdura sarebbe ricca di nutrienti. Gli spinaci, infatti, conterrebbero una buona fonte di ferro, di vitamina K e calcio necessario a proteggere la salute delle ossa. Interessante anche l’apporto di minerali. Gli spinaci sarebbero fonte di potassio che ci aiuterebbe a proteggere la salute cardiovascolare. Dunque, ecco come fare una deliziosa minestra di riso con questa verdura invernale che sarebbe ricca di calcio e potassio. Vediamo allora gli ingredienti:

500 gr. di spinaci;

una carota;

un porro;

una costa di sedano;

150 gr. di riso;

1,5 lt. di brodo vegetale;

un limone;

olio extravergine d’oliva;

100 gr di nocciole tritate;

4 cucchiai di yogurt bianco;

qualche foglia di menta;

prezzemolo q.b.

qualche goccia di tabasco;

100 gr. di pinoli;

sale q.b.

Ecco come fare una deliziosa minestra di riso con questa verdura invernale che sarebbe ricca di calcio e potassio

Prima di cominciare la preparazione vera e propria della ricetta, dobbiamo preparare il brodo. In questo caso, possiamo prepararlo al momento con i sapori che più preferiamo, oppure usare un dado o del brodo riciclato.

Con il brodo caldo a disposizione, cominciamo la ricetta pulendo le verdure. Sciacquiamo gli spinaci e lasciamoli sgocciolare. Puliamo il porro eliminando le radichette, laviamolo, asciughiamolo con un panno da cucina e riduciamolo a dadini. Puliamo il sedano e la carota, aiutandoci con un coltello o con un pelapatate, e tagliamo il tutto a dadini.

In una casseruola sul fuoco, lasciamo stufare a fiamma dolce il porro, il sedano, la carota e i pinoli con 3 cucchiai di brodo caldo e un pizzico di sale. Tagliamo allora gli spinaci in modo grossolano e uniamoli alle verdure. Mescoliamo e lasciamo cuocere le verdure per circa 5 minuti. Trascorso il tempo, versiamo il brodo rimasto nella casseruola, facciamo arrivare il tutto ad ebollizione e uniamo il riso. Proseguiamo, quindi, la cottura della minestra per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Infine, togliamo la casseruola dal fuoco, incorporiamo un pizzico di tabasco, il succo di limone, 2 cucchiai d’olio e qualche fogliolina di menta sminuzzata. Mescoliamo la minestra e serviamo in tavola in 4 ciotole, accompagnata dallo yogurt, la mandorla tritata e del prezzemolo a piacere.

