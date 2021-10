I piedi sono una di quelle parti del corpo che solitamente tendiamo a curare meno. Ci ricordiamo di loro solo quando è estate e dobbiamo mettere sandali e scarpe aperte, mentre ci dimentichiamo di loro durante l’inverno.

Eppure, avere i piedi sempre curati procura una sensazione di benessere a mente e corpo. Perciò, ecco come fare un pediluvio fai da te impareggiabile, per avere dei piedi sempre perfetti come dall’estetista.

Fare un pediluvio a casa e prenderci cura dei nostri piedi, infatti, potrebbe sembrare complicato. In realtà, è abbastanza semplice e potrebbe sostituire tranquillamente spa e centri benessere. Inoltre, in questo modo riusciremo a goderci un momento di puro relax in cui ci dedicheremo completamente a noi stessi.

Non c’è niente di meglio che mettere i piedi ammollo dopo una lunga giornata di lavoro che ci ha lasciato dei piedi gonfi e doloranti. Andiamo a vedere tutti gli esempi e i consigli per un pediluvio perfetto e rilassante che soddisfi ogni esigenza.

Pediluvio con il bicarbonato: questo tipo di pediluvio è adatto a chi ha bisogno anche di una leggera esfoliazione per eliminare le cellule morte. Si dovrà sciogliere del bicarbonato in una piccola bacinella d’acqua tiepida. Lasciamo ammollo i piedi per circa 30 minuti prima di passare all’asciugatura. Se abbiamo una pietra pomice, possiamo passarla sui piedi bagnati e fare un vero e proprio scrub in modo da rimuovere ancora di più le cellule morte.

Pediluvio con il sale: si tratta di un vero e proprio trattamento rigenerante per i nostri piedi. È utile per dare un po’ di sollievo a piedi stanchi e doloranti. Anche in questo caso dovremo far sciogliere 4/5 cucchiai di sale dentro una bacinella d’acqua e lasciare ammollo i piedi per circa 20 minuti prima di asciugarli e massaggiarli con una crema o un olio idratante.

Pediluvio con aceto di mele: questo pediluvio è perfetto per combattere i cattivi odori.

Pediluvio idratante: ideale per chi combatte contro i talloni screpolati e più in generale contro la secchezza dei piedi. In questo caso saranno necessari vari olii essenziali: 5 gocce di olio essenziale di lavanda e 3 gocce di olio essenziale di menta. Inoltre, serviranno un bicchiere di latte e del sale grosso. Facciamo sciogliere tutti gli ingredienti in una bacinella con dell’acqua e lasciamo i piedi ammollo per circa 20 minuti prima di passare all’asciugatura.

