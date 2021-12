La voglia di stare insieme, i colori caldi di una tavola addobbata per le feste. Manca poco ormai alle vacanze natalizie e non vediamo l’ora di sederci a tavola con amici e famiglia. Gustare piatti deliziosi, brindare con dei calici preziosi e mangiare un sacco di dolci e panettoni.

Una tavola ben apparecchiata ha il potere di metterci subito di buonumore. Non solo tutto ciò che ci serve al posto giusto ma anche ben organizzato e decorato a meraviglia. Un vero sogno immaginarsi quelle mega tavolate dei banchetti delle più belle fiabe. Apparecchiare la tavola a regola d’arte non è difficile, basta solo un po’ di fantasia.

Ecco come fare un figurone con questi stupendi abbinamenti per una tavola imbandita per le feste

Prima cosa da considerare è sicuramente il tavolo che abbiamo in casa. Possiamo sfruttare la sua bellezza e invece della tovaglia disporre un paio di runner? Oppure il tavolo è un po’ datato ed è meglio camuffarlo?

In base alle nostre necessità possiamo utilizzare ad esempio 2 runner orizzontali in cotone con qualche decoro. I runner non sono altro che una striscia lunga e stretta di tovaglia, perfetta per valorizzare ogni tavolo. Per uno stile più rustico ma super accogliente sono la soluzione giusta. Altrimenti una bella tovaglia classica e raffinata rossa o bianca con inserti dorati su cui disporre piatti e bicchieri.

Cosa fondamentale e ultimo trend del momento sono i centrotavola “naturali”. Niente fiori finti o ramoscelli in plastica, attingiamo dalla natura. Fiori, frutta di stagione o anche rami secchi recuperati dal giardino e posizionati al centro del tavolo. Un bosco direttamente in casa con questa striscia verde profumata, magari su un tavolo in legno grezzo. Questa è solo una delle possibili idee per realizzare dei centrotavola da sogno che ci invidieranno tutti.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Mentre per posate, bicchieri e piatti possiamo rimanere sul semplice. Tiriamo fuori il cosiddetto “servizio buono” senza per forza acquistare stoviglie a tema. Non è solo uno spreco di soldi ma anche di spazio, visto che probabilmente l’anno prossimo ci avranno stufato. Piuttosto investiamo in sottopiatti a tema, magari con stelline o comunque luccicanti. Oppure sottobicchieri natalizi che completeranno tutto il decoro della tavola.

Quindi, ecco come fare un figurone con questi stupendi abbinamenti per una tavola imbandita per le feste. Non solo il menù di Natale è importante per stupire i nostri ospiti, anche l’occhio vuole la sua parte.

Infatti dopo aver apparecchiato la tavola e posizionato stoviglie e centrotavola da sogno, non dimentichiamoci questa cosa fondamentale. Per servire il vino non usiamo la normale bottiglia, ma versiamolo prima nel decanter. Infatti è questo l’oggetto che non può mancare in tavola che ci fa sembrare veri intenditori.

