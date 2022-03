La pasticceria si dice che sia come una scienza. Entrano in gioco, infatti, la chimica e la matematica durante le preparazioni di biscotti, creme e dolci vari. Pensiamo alla reazione dei lieviti o alle dosi di un Pan di Spagna. Per fortuna, però, anche non essendo dei maestri pasticceri, a qualunque età si può provare a fare qualcosa di goloso e prelibato anche a casa. In modo semplice, si possono creare delle torte buone e anche ben decorate con panna o pasta di zucchero. Ci vuole un po’ di pazienza e passione, seguire le ricette ma, a volte, ci si può far guidare dalla propria creatività. Se in dispensa si hanno pochi ingredienti, infatti, basta poco per sfornare dei biscotti o un dolce per la colazione.

Pudding alle mele

Per un dessert o una colazione diversa, ecco come fare un dolce con le mele tipo pudding invece della solita torta:

versare in una ciotola 450 grammi di zucchero, 300 ml di olio di semi, due uova e azionare le fruste elettriche; aggiungere a pioggia 500 grammi di farina 00 setacciata insieme a un cucchiaino di bicarbonato; raggiunta una certa consistenza, aggiungere al composto un pizzico di sale e un cucchiaino di cannella e mescolare; sbucciare e tagliare a pezzetti 500 grammi di mele Golden Delicious e unirle all’impasto insieme a 100 grammi di noci tritate grossolanamente, mescolando; versare il tutto in una teglia rettangolare imburrata e infarinata e cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per circa 40 minuti.

Ecco come fare un dolce con mele o caffè riciclando il pane raffermo e non è la solita torta

Con pochi e semplici ingredienti si può preparare anche quest’altro pudding i cui ingredienti sono:

7 fette di pane raffermo;

30 g di zucchero;

2 uova;

500 ml di latte intero;

100 g di noci;

burro;

mezza tazzina di caffè.

In una teglia piccola o in una pirofila sistemare 6 fette di pane dopo averle ben imburrate. In una ciotola sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere il latte intiepidito col caffè e mescolare. Tagliare a dadini la fetta di pane rimasta e tritare le noci. Unire il tutto al composto e poi versare sul pane nella teglia. Coprire con una pellicola e lasciare assorbire bene le fette. Dopo un’ora circa, infornare a 170 gradi fino a quando il pudding si sarà dorato e compattato.

Abbiamo visto che non servono tanti ingredienti, a volte, per servire un dolce gustoso spendendo pure poco.