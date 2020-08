Oggi tantissime persone hanno un cane. È da sempre il nostro amico fedele, compagno di giochi. Molto amato non solo dai bambini ma anche dagli anziani che se ne prendono cura per la loro compagnia. È anche vero che tenere un cane comporta, fra le varie cose, responsabilità. Il cane deve, per il suo ed il nostro bene, rispondere ai nostri comandi. Fare ciò’ non è semplice e occorre sapere come fare. È importante che il vostro animale capisca che comportamenti deve e non deve avere, che rimanga immobile quando glielo ordinate e che impari a portare il guinzaglio. Occorre avere pazienza e tutto il nucleo familiare deve partecipare allo stesso modo all’addestramento giornaliero del cane.

Ecco come fare per avere un cane ubbidiente

Il guinzaglio

Il nostro animale da compagnia deve essere abituato al guinzaglio fin da cucciolo.

Occorre farglielo capire tutti i giorni e non solo quando lo portiamo a passeggio. Se si ribella al guinzaglio non bisogna strattonarlo ma basta dirgli “no” o “fermo”. Quando si sarà calmato si potrà proseguire la camminata.

Gli ordini

Ogni ordine deve essere accompagnato da un gesto. L’ordine deve essere impartito in modo autoritario, ma senza urlare o essere aggressivi. Il nostro cane deve sempre raggiungerci al nostro richiamo con una parola ed un gesto preciso. Dovete insegnargli a muoversi solo al vostro ordine specie quando si attraversa la strada. Se il vostro cane perde il controllo della situazione l’ordine “seduto” è quello che va dato.

Il comando del silenzio

Se il vostro animale abbaia sempre bisogna calmarlo con delle coccole e carezze senza rimproverarlo altrimenti peggioriamo solo la situazione. Anche insegnare al cane il comando del silenzio non è facile e ci vuole pazienza.Battiamo forte le mani quando abbaia molto e associamo il comando zitto” portando l’indice davanti la bocca. Evitiamo, finché lui non avrà smesso di abbaiare, di dargli un premio, fargli le coccole o di fare qualsiasi altro gesto di affetto.

Le attività quotidiane del tipo la corsa, una lunga camminata o il gioco lo aiutano molto al libero sfogo.

I nostri amici cani abbaiano così come il bimbo piange e le persone parlano. Sta a noi capire cosa ci stanno dicendo.

