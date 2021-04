Le fragole sono tra i frutti più dolci che possiamo coltivare nel nostro orto. Questo periodo primaverile è poi l’ideale per far crescere le prime piantine per gustarne i futuri frutti.

Come tutte le piante, però, anche le fragole sono minacciate dall’arrivo di animali che ne vanno ghiotti. Tra questi ce n’è uno in particolare, molto piccolo ma anche parecchio svelto e non facile da acchiappare.

Mentre sveleremo di chi stiamo parlando, la nostra Redazione mostrerà come fare per allontanare dall’orto questo minuscolo e scaltro animale a cui piacciono da impazzire le fragole.

Il piccolo sterminatore di fragole

Il responsabile che prende di mira questi dolcissimi frutti è la lucertola. Quest’animale esce allo scoperto soprattutto nella stagione calda. Infatti, essendo a sangue freddo, cerca luoghi soleggiati dove scaldarsi.

L’orto potrebbe essere proprio il suo habitat ideale, in quanto si trova solitamente in una zona esposta alla luce del sole.

Premettiamo che le lucertole in generale sono animali utili per le piante. Nella loro dieta vi sono parassiti come afidi e pidocchi, oltre che zanzare e moscerini. Quindi, il consiglio è di non scacciarle. A meno che non si coltivino delle fragole.

Ecco come fare per allontanare dall’orto questo minuscolo e scaltro animale a cui piacciono da impazzire le fragole

Il rimedio che proponiamo per allontanare le lucertole è totalmente naturale e non farà loro alcun male. Detto questo, per realizzarlo ci serviranno tre ingredienti: rametti di ginepro, chiodi di garofano e bastoncini di cannella.

Per prima cosa facciamo bollire una pentola riempita con due tazze d’acqua sul fuoco. Nel frattempo tagliamo finemente tutti gli ingredienti con un coltello. Li versiamo poi nella pentola e li lasciamo cuocere fino a che l’acqua non diventerà scura, tendente al nero.

Dopodiché la filtriamo e travasiamo in uno spruzzino. Quindi la applichiamo nei punti attorno alle piante di fragole e negli angoli dove possono nascondersi le lucertole. Il repellente naturale dovrebbe tenerle lontane dall’orto, in quanto non ne sopportano l’odore.

