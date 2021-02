Le pulizie di casa sono, per molti, un male necessario. Dobbiamo farle, anche se sono noiose e spesso stancanti. Certo poi l’effetto finale è quello di avere una casa molto più accogliente ed igienica. Per cui la cosa migliore da fare è trovare un modo per fare queste pulizie senza faticare troppo. Magari possiamo trovare un modo per distrarci mentre le facciamo. Ma ci sono anche comodi strumenti che riducono lo sforzo fatto. E dunque, ecco come fare le pulizie di casa senza stancarsi.

Pistola a vapore

Questo è uno strumento fondamentale per chi vuole pulire i fornelli senza faticare. A volte, soprattutto se non vengono puliti da un po’, sono incrostati e difficili da rendere davvero brillanti. Ma è anche adatto per lavandini con sporco ostinato. La pistola a vapore è molto semplice: la si carica con acqua, e questa spruzzerà un forte getto di vapore che smacchierà e sgrasserà in un attimo.

Lavare i vetri senza lavarli

Un altro ottimo strumento è il robot lavavetri. Esso è perfetto per chi è molto pigro, ed ha sempre vetri impolverati e con aloni. Il robot ha un funzionamento semplice ma molto efficace: aderisce al vetro, e si sposta da solo, spruzzando del liquido lavavetri e pulendo tutta la superficie. È dotato di panni, di solito in microfibra, che fanno pulizia senza rigare.

Molti di questi robot poi hanno un app o un telecomando per guidarli, o per pianificarne il percorso. Sono una vera rivoluzione

Mai più problemi con i liquidi

Quando versiamo qualcosa, è una tragedia: dobbiamo prendere stracci, scottex, e passarli velocemente prima che le macchie si diffondano troppo e facciano danni. La pulizia dei liquidi poi è una delle operazioni più stancanti che ci siano.

La soluzione qui è molto semplice: prendiamoci un piccolo aspirapolvere portatile, assicurandoci che funzioni anche sui liquidi. Ebbene sì, esistono anche aspirapolveri di quel tipo. Procuriamocene uno ed i nostri problemi con i liquidi saranno solo un ricordo.

Dunque, ecco come fare le pulizie di casa senza stancarsi. Un po’ di tecnologia per risolvere tutti i nostri fastidi di casa.