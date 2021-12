Fare la spesa non è solamente una necessità ma, per alcuni, anche un passatempo. Infatti tanti tra coloro che hanno molto tempo libero amano confrontare i prezzi dei prodotti da un supermercato all’altro per trovare l’offerta migliore.

Tuttavia, quando ci si ritrova in difficoltà economiche fare la spesa settimanale può trasformarsi in un vero incubo.

Le finanze limitate, infatti, riducono drasticamente il potere di acquisto e la possibilità di scegliere i prodotti migliori sul mercato.

Spesso ci si chiede come risparmiare sulla spesa settimanale per arrivare a portarsi a casa tutto il necessario spendendo meno soldi possibile. Fare la spesa con 25 euro alla settimana è realtà ma bisogna davvero fare attenzione a quello che si mette nel carrello. Soprattutto con l’avvicinarsi del Natale, infatti, sono molte le tecniche di vendita messe in moto dai supermercati per fare spendere di più.

Districarsi tra panettoni, pandori e decorazioni natalizie non è facile, il rischio è davvero quello di spendere più soldi del dovuto.

Ecco come fare la spesa settimanale con meno di 50 euro per risparmiare anche in tempo di panettoni

Per fare una spesa consapevole che faccia anche spendere meno soldi sarà importante l’organizzazione.

I pasti dovranno essere molto equilibrati, frutta e verdura non dovranno mai mancare. Il consiglio è quello di recarsi al supermercato con una lista della spesa compilata che ci permetterà di non lasciare la retta via. Fare la lista della spesa, poi, ci permetterà anche di limitare gli sprechi alimentari facendo un elenco di ciò che si ha in casa.

La lista, inoltre, non potrà prescindere dall’organizzazione del menù settimanale. Se si parla di una famiglia questo menù dovrà cercare di soddisfare un po’ tutti scegliendo principalmente frutta, verdura e proteine.

Per la frutta e la verdura si consiglia di pesare e calcolare il valore di questi alimenti al kg.

Inoltre, sempre questi, potrebbero essere acquistati direttamente al mercato rionale o del paese.

Cosa tagliare

Dover tagliare sulla spesa alimentare, spesso, è difficile e avvilente. Tuttavia potrebbe segnare l’inizio di una alimentazione più attenta e consapevole.

Dover risparmiare sui beni di prima necessità ci farà riflettere e capire cosa è di prima necessità e cosa, invece, può essere eliminato.

Un esempio è dato dai cibi preconfezionati, dolci ma anche salati, costosi e raramente salutari. Si tratta di cibi di cui l’organismo non ha bisogno e che, per questo motivo andrebbero lasciati sugli scaffali del supermercato.

Uno sfizio ogni tanto è naturale ma non bisogna acquistare questi alimenti con cadenza settimanale.

Quante volte fare la spesa?

Per risparmiare tempo, denaro ed evitare sprechi alimentari, poi, si consiglia di fare la spesa due volte alla settimana. Questo ci eviterà di accumulare prodotti preconfezionati nella dispensa ma di scegliere quelli freschi, salutari ma meno duraturi.

Caccia all’offerta

In molti, poi, come si scriveva prima passano il tempo a correre da una parte all’altra della città per cercare il prodotto più conveniente. Utile sicuramente ma, nel lungo periodo, sarà necessario calcolare anche il costo della benzina se tutte le settimane ci si sposta molto da una zona all’altra della città per cercare l’offerta migliore.

Cosa comprare con le offerte

Più che i beni alimentari bisognerebbe comprare con gli sconti e le offerte un altro tipo di prodotti. Tra questi troviamo il detersivo, ammorbidente, i bagnoschiuma e tutte quelle cose per la pulizia della casa e della persona. In questo caso l’acquisto in quantità industriale permetterà di risparmiare davvero parecchio denaro. Oltretutto si tratta di beni che durano nel tempo senza deteriorarsi e questo li rende perfetti per acquisti multipli. Ecco, quindi, come fare la spesa settimanale con meno di 50 euro per risparmiare anche in tempo di panettoni.